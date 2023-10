Učesnici iz cijele BiH na trci za ozdravljenje

Šesnaesto izdanje Trke/šetnje za ozdravljenje „Race For The Cure“ održano je danas u Sarajevo, gdje je veliki broj učesnika iz cijele Bosne i Hercegovine slavio život i ženama koje boluju od karcinoma dojke pokazao da nisu same u svojoj borbi.

Regionalna direktorica organizacije koja se bavi osnaživanjem zdravlja žena „Think Pink - Zajedno smo jedno“, Nela Hasić je izjavila novinarima da je ovo najuspješnija godina od kada su počeli s radom i 16. po redu „Race For The Cure“.

Oboreni rekordi

- Oborili smo sve rekorde, 261 tim se registrovao, deset hiljada ljudi je registrovano za „Race For The Cure“, za najveći društveno odgovorni događaj u BiH - navela je Hasić.

Po njenim riječima, prikupljeno je 200 hiljada KM. Sav novac, 100 posto od prikupljenog novca se vraća zajednici - mamografske preglede, ultrazvučne preglede, paketiće prve pomoći i psiho-socijalna potpora za žene u više gradova u BiH.

Hasić je istaknula da je danas u Sarajevu čitava Bosne i Hercegovina, učesnici su stigli iz Banja Luke, Bihaća, Cazina, Sanskog Mosta, Širokog Brijega, Čitluka, Posušja, Zenice, Kaknja, Zavidovića, Brčkog i drugih gradova širom BiH.

U slavu života

- Više od 50 općina, gradova i sela Bosne i Hercegovine je danas ovdje, skupa slavimo život. Više od 500 žena koje su pobijedile bolest su danas tu da nam pokažu kako izgleda pobjeda i da nam pokažu lice karcinoma dojke - kazala je Hasić.

Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić je kazala da je ovo jedan sjajan događaj i da ekipa „Race For The Cure“, koja se bori za ono najvažnije, za zdravlje žena, obara sve rekorde. Istaknula je da je danas više od pet hiljada ljudi na „Race For The Cure“.

- To je posebno zadovoljstvo, zato što svim ženama koje bore svoju najtežu bitku poručujemo da nisu same. Ja kao gradonačelnica glavnog garada sam posebno zahvalna Udruženju Think Pink i timu „Race For The Cure“, zato što zapravo one rade dio posla koji bi još bolje, snažnije i jače trebale raditi institucije. Oni na ovaj način pomažu rad institucija mnogo više i jače nego što je to ikada bilo u BiH - istaknula je Karić.

Podrška oboljelim

Dodala je da da svi treba da snažno podržimo ovaj tim hrabrih žena, i finansijski, i moralno, da na svaki način ova akcija zaživi još više.

Gradonačelnica Karić naglašava da je izuzetno važno da oboljele osobe vide na imaju podršku, „zato što znamo koliko nekada i najmanja sitnica može biti podsticaj čovjeku da se bori, da ne odustaje“.

- Mi danas šaljemo poruku da svaka žena širom BiH treba imati istu podršku, istu njegu. Lijekovi moraju biti dostupni za sve, a podršku građana širom BiH imaju. Nadam se da će i današnja šetnja biti podsticaj svim oboljelim ženama da se još jače bore, da znaju da su voljene i poštovane i u krugu svoje porodice, ali i od svih žena koje osjećaju njihovu bol širom i našeg grada i domovine, jer zaista ženu mora najbolje razumjeti žena - poručila je gradonačelnica Karić.

Jedna od osoba koja je preživjela karcinom Mirela Geko ističe da zna koliko je podrška važna i koliko je ženama koje se sada bore s karcinomom važno da vide da nisu same i da karcinom nije bauk, da ima osoba koje prežive karcinom, a ne da umru čim se dijagnosticira.