Mandić: Kako stvari stoje, opoziva neće biti ni 22. oktobra

Načelnik Općine Centar Srđan Mandić govorio je za Federalnu televiziju o političkim previranjima u toj sarajevskoj općini i predstojećem referendumu za opoziv načelnika.



Politička previranja u Općini Centar, opoziv nije održan 17. septembra.

- Pa razlozi su vrlo jednostavni, dakle za sve treba vrijeme. To je jedna stvar i za sve trebaju ljudi koji znaju raditi svoj posao, ja iskren da budem ni sam nisam baš ekspert u tumačenju izbornih tih procedura i raznoraznih ovaj stvari koje se oko toga trebaju desiti, zakonskih propisa i vrlo je zanimljivo da je zakon o referendumu, odnosno zakon koji generalno tu oblast treba da na neki način uredi vrlo površno to uradio.

Proceduralne greške

U startu je čudno da recimo sa referendumom u jednoj lokalnoj zajednici nikakve veze nema ni Centralna izborna komisija, čak ni Opštinske izborne komisije, mislim da je to jedan propust u zakonu koji treba mijenjati bez obzira na ishod ovoga.

Već se formira neka opštinska takozvana ad hoc komisija. Očito je da su u ovu komisiju koju je Opštinsko vijeće Centar formiralo uši ljudi koji nemaju dovoljno iskustva sa tim procesom i prvi put je problem bio što su jednostavno zakasnili, pravili su neke proceduralne greške, jednostavno nisu bili pogotovo što im je rok bio jako kratak.

Mislim da su oni to sve trebali izvesti za neki mjesec, mjesec i po dana, ima tu jako puno posla, nabavke listića, sve se mora uraditi kao da su redovni izbori, a to rade ljudi koji to nisu nikad radili. Tako da onako žurio vrat slomio što bi rekao naš narod, nažalost zbog svega što se dešava taj rok nije ispoštovan i kako stvari stoje ni ovaj drugi po svemu sudeći neće biti ispoštovan - rekao je Mandić.

Vijećnici Vas optužuju za opstrukciju opoziva.

- To apsolutno nije istina, dakle mi smo čak u prvom slučaju i to je lako dokazivo, imamo te papire, postoje određeni rokovi naravno rekao sam to u uvodu.

Dakle Izborna komisija ta ad hoc, odnosno to je komisija za referendum, je formirana mislim 18. avgusta, 21. avgusta su održali prvu radnu sjednicu, a 24. su mi poslali finansijski plan, a 17. septembra, znači manje za tri sedmice trebalo već biti referendum.

Za tri sedmice je nemoguće završiti cijeli posao isprintati listiće, otpremiti ih, recimo mi imamo registrovanih birača čak i u Australiji, treba određeno vrijeme da se dođe.

"Svjestan zakonskih obaveza"

Druga stvar, finansijski plan koji su napravili nije bio ispravan, više puta smo vraćali, upozoravali da recimo na nekim stavkama nisu izrazili PDV, nisu izrazili poreze i doprinose i da kao takav ja i mogu potpisati, neće im biti valjan.

Dakle zaista smo pruži ruku saradnje i ako baš nije prijatno sarađivati s nekim ko želi da vam što bi rekli kolokvijalno skine glavu, ali ja sam svjestan svojih zakonskih obaveza i nemam na kraju krajeva problem s time.

Ono na čemu ja insistiram da se mora raditi skladu sa procedurama, u skladu sa zakonima, u skladu sa pravilima, ponavljam ovaj se referendum mora provesti po svim pravilima CIK-a, dakle svaki listić, svaka koverta, moraju biti u skladu sa tim standardima.

Tako da ne stoje optužbe da je bilo opstrukcija, problem je naravno nestručnost tih ljudi, ja čak ne sumnjam da oni žele najbolje, u smilsu da žele uraditi taj posao, ali očito ga ne znaju uraditi, a ja ne smijem ispunjavati nečije želje ad hoc, dakle jedno je željeti, meni je to u političkom smislu potpuno jasno, želimo da sklonimo načelnika, ali taj proces mora biti urađen po redu i po zakonu - rekao je Mandić.