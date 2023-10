Građani ogorčeni, političari “zaboravili” na data obećanja: Šta je prava istina o Mostu mira na rijeci Spreči

Gradnja Mosta mira na rijeci Spreči trebala je započeti 2021. godine, a od njega do danas nema ni traga. Te godine su od brojnih političara iz oba entiteta data silna obećanja.

Dva entiteta

Rečeno je da će most, koji bi trebao povezati dva entiteta i nekoliko sela s Ozrena, među njima i povratničko naselje Suho Polje, s magistralnim putem Tuzla – Doboj, biti završen za 24 mjeseca. Međutim, izgleda da je to bilo samo ubiranje političkih poena.

Od Mosta mira ni danas nema ništa, a napušteno gradilište zjapi prazno. Dotle, tridesetak metara dalje nizvodno nalazi se pomoćni most koji samo što se nije srušio. Taj most, koji svakodnevno prelaze građani, sagradile su inžinjerijske jedinice danskog SFOR-a u cilju povratka u Suho Polje, i to prije petnaestak godina.