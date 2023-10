Pobjegli na bolovanje, čeka se OSA: Bešliji i Šehoviću prijete otkazi iz FUP-a

Ibro Bešlija i Nermin Šehović, inspektori Federalne uprave policije (FUP), nalaze se već mjesecima na bolovanju.



Oni su smijenjeni sa svojih ranijih pozicija zbog sumnje da su imali neprimjerene kontakte s osobama iz kriminalnog miljea. No, odmah nakon smjene i premještaja otišli su na bolovanje. Kako stvari stoje, uskoro će ostati i bez posla u ovoj policijskoj agenciji.

Tajni podaci

Bešlija, koji je bio šef Sektora kriminalističke policije u FUP-u, prebačen je u Tuzlu, a Šehović, koji je bio šef Detašmana u Zenici, premješten je u Mostar.

Prije mjesec im je privremeno uskraćen i pristup tajnim podacima, i to na zahtjev v. d. direktora FUP-a Vahidina Munjića, do okončanja istrage. No, čim OSA završi svoj dio posla u vezi sa sigurnosnim provjerama, prijeti im otkaz iz FUP-a.

Godinama se sumnjalo da su radili mimo zakona, što su Sky poruke već pokazale, ali i izjave svjedoka. Osim otkaza, čeka ih i krivični postupak.

Crna lista

A upravo su Sky istrage i zaštićene poruke došle glave Bešliji i Šehoviću. Utvrđeno je da su radili po diktatu teško kompromitiranog bivšeg direktora OSA-e Osmana Mehmedagića Osmice, koji je, osramoćen, završio na crnoj listi SAD.

Ovaj dvojac, što su potvrdili svjedoci u Kantonalnom sudu u Sarajevu, imao je kontakte s kriminalnim osobama poput Elvisa Keljmendija, za kojeg se vjeruje da im je plaćao zaštitu za svoje nelegalne aktivnosti. Sastajali su se i s uhapšenim Denisom Stojnićem.

Lažne bilješke

Da bi se spasili postupka i opravdali svoje radnje, kasnije su pravili službene zabilješke kako bi opravdali sastanke s osobama iz kriminalnog miljea. Sve ove podatke ima Tužilaštvo BiH.