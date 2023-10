Visoke cijene pomjerile rokove: Potražnja za ogrjevom raste

Iako noćne temperature uveliko najavljuju zimu, potražnja za ogrjevom krajem septembra, a posebno u prvim danima oktobra, značajno raste. Visoke cijene jedan su od razloga zbog kojih veliki broj građana kasni s nabavkom, ali im naruku ide lijepo vrijeme koje se najavljuje i za naredne dane.

Konstantan rast

- Cijena peleta u ovom trenutku je čak i do 20 posto niža u poređenju s prošlom godinom. Prošle godine se cijena peleta u ovom periodu kretala od 640 do 700 KM, dok je sada od 500 do 520 KM po toni. Cijena iscijepanog drveta je 150-165 KM po paleti, dok je cijena tone mrkog uglja 285 KM po toni. Jedini energent koji je poskupio je lignit, koji je skuplji za 20 posto, pa je sada, umjesto prošlogodišnjih 195 KM, cijena 235 KM po toni - kazao nam je Muhamed Helać iz firme “Drvosječa” u Sarajevu.

U ovoj kompaniji kažu da će cijene ogrjeva zavisiti i od globalnih kretanja, ali i same inflacije. Kako je Helać naveo, u posljednjih godinu znatno je teže doći do sirovine, a kako idemo u zimu, to postaje još teže.