U Pelagićevu na međuentitetskoj liniji održan skup podrške Dodiku "Granica postoji"

U Pelagićevu, na međuentitetskoj adminstrativnoj liniji u mjesnoj zajednici Turić, održan je skup podrške Miloradu Dodiku "Granica postoji".

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS Savo Minić poručio je da "institucije RS rade u skladu sa Dejtonskim sporazumom i da, zajedno sa građanima, neće dozvoliti da se neko nelegalan drzne da sve to poremeti."



- Živimo i radimo u skladu s tim i onda se neko drzne da sve to poremeti, da otme neko ko je nelegalan i ko nema pravo na to. Kada se usprotivimo onda slijedi prvo napad na predsjednika RS Milorada Dodika i samu RS. Došli smo da kažemo da to nećemo dozvoliti - rekao je Minić.

Ministar privrede i preduzetništva RS Vojin Mitrović rekao je "da RS upravlja svojim šumama, vodama i svojom teritorijom i da je to zagarantovano Dejtonskim mirovnim sporazumom."

- To nam ne može niko oduzeti. To je nešto što mi ne damo i branit ćemo do kraja - poručio je Mitrović.

Podsjećamo, od 1.septembra do sada skupovi su održani u Doboju, Istočnom Starom Gradu, Ribniku, Foči, Oštroj Luci, Vlasenici, Istočnom Novom Sarajevu, Loparama i Nevesinju. Protesti su organizirani nakon podizanja optužnice protiv Milorada Dodika i nakon odbijanja MUP-a KS da se protesti održe ispred Tužilaštva i Suda BiH.