Borenović za "Avaz": Grahovac je iskorišten u političke svrhe, trebamo zaustavljati svaku vrstu mržnje

lija Grahovac poznatiji kao "Zmaj od Šipova" osuđen je danas u Osnovnom sudu u Mrkonjić - Gradu na 2.000 KM novčane kazne zbog prijetnji lideru Partije demokratskog progresa (PDP) Branislavu Borenoviću.



U izjavi za portal "Avaza" Branislav Borenović je napomenuo da se Grahovac izvinio zbog iznesenih prijetnji koje su prošle godine izašle u javnost.

Bio nagovaran da takvo nešto uradi

- To je, nažalost, ambijent u kojem mi živimo, taj čovjek Ilija Grahovac se izvinio, on se pokajao i javno rekao i na Sudu i u javnosti da je bio nagovaran da takvo nešto uradi, da se kaje i da to nikad više neće uraditi. Na taj način ja kao čovjek koji nikad nije želio da bilo kome poželi nešto loše, rekao sam da je to sigurno neka olakšavajuća okolnost. Sud je presudio da on umjesto da ide u zatvor, jer je tu predviđena čak i zatvorska kazna do dvije godine, da mu izrekne novčanu kaznu - kazao je za „Avaz“ Borenović i dodao:

- Mislim da je ovo više važna poruka da se ljudi trebaju čuvati političke mržnje, poticanja na mržnju, jer ja mislim da je on zloupotrijebljen i iskorišten u političke svrhe, suparnika iz drugih političkih struktura. To je bilo toliko ružno rečeno da je sudija, kada je jučer to puštano u Sudu, naprosto prekinuo na početku i rekao: "Nemojte to više da slušamo", to je bilo toliko vulgarno, toliko ružno da je zaista bilo za svaku osudu.

Nisam nikad tražio novčanu naknadu

- Ali evo ja sam čovjek koji prašta. Mislim da je najveća ljudska vrlina imati snage i oprostiti i na neki način poslati poruku kakve sve stvari trebamo zaustavljati i ne dozvoliti da se bilo ko na bilo koji način zloupotrebljava i da širi neku vrstu političke mržnje ili svake druge, vjerske, rasne ili nacionalne mržnje. To je završena priča što se mene tiče, ja nisam nikad tražio nikakvu novčanu, niti bilo kakvu imovinsku naknadu, jednostavno to je završeno kako je završeno - konstatirao je za „Avaz“ Borenović.

Prema optužnici, Grahovac je 7. oktobra 2022. godine u ugostiteljskom objektu u Šipovu, prilikom praćenja televizijskog prenosa protestnog skupa na kojem je Borenović držao govor, uputio prijetnje: "Da sam znao da ćeš to govoriti, da dođem da te ustrijelim " i „Sto puta bolje ubiti Borenovića, nego Izetbegovića Bakira". U optužnici se navodilo da je od prisutnih tražio da snimaju iznošenje prijetnji i da snimke javno objave, a nakon što je snimak 9. oktobra 2022. godine objavljen na YouTubeu i Twitteru.