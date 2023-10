Skočibušić: Kliničke slike oboljelih od COVID-19 značajno blaže

Epidemiološka situacija u Federaciji BiH u skladu je sa ovim razdobljem godine, bez velikih promjena osobito kad se radi o COVID-19, bolesti koja se uglavnom detektuje kućnim brzim testovima i pacijenti su tek u manjem broju hospitalizirani.



Direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH Siniša Skočibušić kazao je to za Fenu i naglasio da će dolazak zimskog razdoblja vjerovatno pogodovati širenju respiratornih virusa, gripe posebno.

- Tada ćemo dodatnu pažnju posvetiti upravo praćenju situacije. Najvažnije je istaknuti da zdravstveni sustav normalno funkcionira i da bolnice uspijevaju raditi redovito, a pacijenti imaju zdravstvenu skrb, što je nama i najvažnije. Vjerujemo da su povremena izbijanja zaraznih bolesti, koje su povezane s brzim i savremenim životom, uobičajena i ne stvaraju ozbiljniji teret za zdravstveni sistem - naglasio je.

Kako je kazao Skočibušić, Zavod putem Svjetske organizacije prati situaciju o epidemiološkim izbijanjima i novim genetskim varijantama koje se često mijenjaju pa, uslijed stalnog kretanja ljudi, brzo dolaze i kod nas.

- Važno je da su kliničke slike, koje sad imamo, značajno blaže u odnosu kako je to bilo na početku pandemije. Tješi nas to, te pozivamo osobe starije od 65 godina da se vakcinišu protiv sezonske gripe. Vakcine su već stigle u BiH, trenutno prolaze faze kontrole i odobravanje Agencije za lijekove BiH. Čim to bude završeno, vakcine ćemo poslati kantonalnim zavodima za javno zdravstvo radi vakcinacije prvenstveno zdravstvenih radnika, ali i osoba starijih od 65 godina - naglasio je Skočibušić.

Iskoristio je priliku da podsjeti na važnost pridržavanja higijenskih mjera, podsjećajući da to može spriječiti mnoge zarazne bolesti. Bitno je izbjegavati okupljanja u velikom broju u zatvorenom prostoru, pravilno i redovno prati ruke te, naravno, nositi masku preko lica u slučaju određenog rizika.

- U pandemiji smo vidjeli da smo neke od bolesti praktično rijetko imali, upravo zbog nošenja maski preko lica - naglasio je Skočibušić.