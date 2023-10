Teške optužbe Nenada Nešića: "Šmit je unosio duge cijevi u BiH"

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić gostovao je u emisiji ATV-a "Imate riječ" gdje je izjavio kako je "Kristijan Šmit u BiH unosio duge cijevi".

Nešić je ponovio tvrdnju političara iz RS da "Šmit u BiH boravi kao njemački diplomata, a nekao diplomata UN".

Informacija Granične policije

- Dobio sam odgovor od Granične policije BiH gdje su me obavijestili da je gospodin Šmit u toku 2022. godine unio tri duge cijevi u BiH, na šta po zakonu nema pravo, te su naknadno vraćene.



Po našem zakonu, sve strane diplomate koje dolaze s obezbjeđenjem nemaju pravo za unošenje oružja koje mi deklarišemo kao duge cijevi.

Znači, imaju pravo da unesu lično naoružanje i određeni broj metaka, ali nemaju pravo na duge cijevi. Ja imam ovdje i tačno koje su to duge cijevi i one su vraćene u toku 2022. godine nazad za Njemačku - rekao je Nešić za ATV.

Govoreći o tome kako je Šmit došao u BiH Nešić je otkrio da je Schmidt ovdje kao diplomata Njemačke i da on nije nikakav visoki predstavnik i da UN nisu tražile potrebne dozvole za njegov ulazak u zemlju.



- Uspio sam da skupim sve odgovore agencija. Mogu da kažem da se naše agencije boje i bježe da daju direktan odgovor. Većina tih agencija, svi se pozivaju na neke stare akte i neke note, ali ono što sam ja uspio da dobijem ovdje jeste da Kristijan Šmit i njegov boravak u BIH je najavljen od strane Ambasade Njemačke.

Znači, možemo reći da je on predstavnik Njemačke, a ne predstavnik Ujedinjenih nacija i da je apsolutno nelegitiman - kazao je on.

"Ulazak u BiH mora najaviti"

Rekao je "kako Šmit svaki svoj ulazak u BiH mora najaviti i tražiti dozvole za svoju pratnju".

- Prema zakonu, svaki put gospodin Šmit kad ulazi u BiH on treba da najavi svoj boravak i treba da najavi svoju naoružanu pratnju kako bi mu se odobrio ulazak. Ono što ja nemam je informacija da li on to radi svaki put. Granična policija daje odobrenje, ja nemam decidno od njih da li oni to odobravaju svaki put ili su samo odobrili jednom.



Također, imam i diplomatske note Njemačke gdje se može jasno vidjeti da je gospodin Šmit diplomata Savezne Republike Njemačke, nikako Ujedinjenih nacija ili nekog drugog međunarodnog organa. Oni traže dozvolu za njegov boravak, za boravak njegove oružane pratnje, to govori o tome da gospodin Šmit nije visoki predstavnik - naveo je Nešić.

Dodao je i da je čak njegov prethodnik Selmo Cikotić tražio da se dozvola Šmitu produži, što nema uporište u zakonu.



- Ja ću nastaviti da istrajavam na ovome i neću dati da na ovo padne prašina. Imam dosta podataka, imamo situaciju da je bivši ministar sigurnosti tražio od Granične policije produžavanje dozvole za gospodina Šmita i za boravak njegove oružane pratnje, što po zakonu ne postoji.

Znači, dozvola se ne može produžiti. Svaki put kad izađe iz BiH on je dužan da vrati dozvolu kojom je prijavio oružje i svaki put kad ponovo krene u BiH, on je dužan da najavi ko dolazi s njim i da mi to odobrimo - rekao je Nešić.

O Šmitovom statusu u BiH

Na pitanje kakav je onda Šmit status u BiH, ministar sigurnosti BiH kaže da je "Nijemac ovdje jedan nekulturan gost".

- Nažalost, on se ovdje udomaćio, on boravi u prostorijama OHR-a, koristi njihove resurse... Zašto on to radi, to je već pitanje za njega.

Ono što mogu da kažem jeste da njega u ovom trenutku ne osigurava ni naš DKPT (Direkcija za koordinaciju policijskih tijela) i da on ovdje ima oružanu pratnju iz Savezne Republike Njemačke, da ovdje boravi na osnovu note Ambasade Njemačke, znači on nije nikakav diplomata Ujedinjenih nacija, on je diplomata Savezne Republike Njemačke. Ja ću tražiti i ićio kraja po pitanju njegovog boravka ovdje i po pitanju njegove oružane pratnje - istakao je Nešić.

Nešić je iznenađen "da je jedna ozbiljna država poput Njemačke dozvolila sebi da u drugu zemlju šalje čovjeka koji se lažno predstavlja i pozvao njihove vlasti da sebi ne dozvoljavaju to".



- S obzirom da se radi o jednoj ozbiljnoj državi, ekonomskom divu da ne dozvoli sebi jedan takav skandal da ovdje šalje čovjeka koji nema potrebnu rezoluciju Vijeća sigurnosti UN i koji se lažno predstavlja - kazao je on.

"Ne smiju dozvoliti takve stvari"

Naglašava da je "Šmit ovdje naoružan do zuba i da ima ljude koji ga prate, ali da se takve stvari ne smiju dozvoliti".

- Ja kao ministar sigurnosti neću dozvoliti nikome da nelegalno boravi ovdje naoružan i da ima pratnju, a da nije po zakonu. Istjeraćemo do kraja.

A ja ni od koga ne tražim, ni od diretora naše Agencije, da postupa mimo zakona, samo da postupa po zakonu, pa da li se radilo o meni, o bilo kome, pa na kraju krajeva i o gospodinu Schmidtu. On mora, i ako je stranac, i ako je njemački diplomata, da poštuje zakone ove države - izjavio je je Nešić.

Nešić kaže kako "s obzirom da Šmit nije visoki predstavnik onda on ne može ni da donosi nikakve odluke, zbog čega je optužnica koja je podignuta protiv predsjednika RSMilorada Dodika i vršioca dužnosti direktora Službenog glasnika Miloša Lukića apsurd".

- Gospodin Dodik i gospodin Miloš Lukić su radili samo ono što je njihova dužnost i ono što je njihova ustavna obaveza. Gospodin Dodik je morao potpisati Zakon koji je usvojila Narodna skupština i on je uradio samo svoju ustavnu obavezu i ja tu ne vidim nikakvih elemenata za bilo kakvu krivičnu odgovornost.

Mnogi kažu da li Dodik treba da se odaziva pozivu Suda. Ja mislim da treba, ali iz razloga da se tom Sudu i tim sudijama pruži mogućnost da pokažu da su nezavisni u svom poslu, da su profesionalci i da odrade posao kako treba. A to je da ga odrade na taj način da je jasno na osnovu svih ovih dokumenata da nema note Ujedinjenih nacija, ima nota Savezne Republike Njemačke.

Znači, gospodin Šmit nije visoki predstavnik. Gospodin Šmit nema mogućnosti nametanja i donošenja zakona. I, neka prestane da radi posao koji nije u njegovom opisu. Zna se ko donosi zakone, zakone donose izabrani predstavnici, a ne takozvani visoki predstavnici - naveo je Nešić.

"Sud da posao odradi profesionalno"

Izrazio je nadu da će Sud BiH svoj posao odraditi profesionalno.

- Želim da vjerujem da Sud BiH, da ljudi koji sjede u BiH imaju dovoljno profesionalizma i da će se moći oduprijeti raznoraznim pritiscima i donijeti, jedinu moguću i ispravnu odluku, a to je da postupak koji su proveli protiv Dodika nema elemenata krivičnog djela - kazao je on.

Nešić je rekao da je "na djelu jedan apsurd danas - da se BiH i njen ustavni poredak brane iz RS".

- Ustavni poredak je ugrožen od strane gospodina Šmit i bošnjačke političke elite koji žele da ovu državu pretvore u unitarnu BiH u neku njihovu centralizovanu državu.

Mi ne želimo da živimo u takvoj državi, srpski narod ne želi da živi u takvoj državi. Mi želimo da živimo u BiH u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom - kazao je Nešić za ATV.