Video / Osmica je vjerni pratilac para s Poljina: Obezbjeđivao Kongres uz pomoć bota Linge i ostalih podanika

On se nije krio na Kongresu, pozdravljao se i sa poznatim funkcionerima poput Asima Sarajlića, što je zabilježio reporter "Dnevnog avaza".

Iako u prvom mahu nije bilo jasno zašto se on tu nalazi s obzirom da nije delegat, pogotovo jer je bio u društvu SDA bota Ade Linge, kasnije se ispostavilo da je on zajedno sa Lingom i ostalim podanicima radio na obezbjeđivanju Kongresa.

- Na toj crnoj listi je bio Bakir Alispahić, Hasan Čengić, uvijek sam se pitao recimo za Hasana Čengića zašto? Jedan patriota, dobar čovjek, vrijedan čovjek, zašto su ga stavili na crnu listu. Kao što se pitam i za Fadila Novalića, za Osmana Mehmedagića, mislim da ti ljudi nisu to zaslužili. Da je to uvreda i za njih lično pa i za SDA.

Podsjećamo, na konferenciji za medije Bakir Izetbegović je branio Osmana Mehmedagića Osmicu. Kazao je da on nije zaslužio da se nađe na američkoj crnoj listi.

Dakle, ako bi dobili argumente za to što su konkretno napravili, to što su kazali za Mehmedagića i Novalića, ja bih se odrekao tih ljudi. Čak bi razmislio o tome da ja odstupim ako sam takve kadrove birao, ako oni zaslužuju da se nađu na crnoj listi s razlogom. Šta su razlozi da se Osman Mehmedagić koji je odlikovan od strane CIA-e stavi na crnu listu, niko to ne zna - rekao je Izetbegović jučer.