Asim Crnalić za "Avaz" o prijedlogu Zakona o sudovima BiH: Bude li sudio "svako svome" neće biti pravde

Na sastanku predsjednika stranaka trojke, SNSD-a i HDZ-a u Istočnom Sarajevu Milorad Dodik odustao je od ultimatuma, a neki od zakona s liste 14 prioriteta na evropskom putu BiH su usaglašeni i trebali bi biti usvojeni prije novembra. Cilj je napraviti dodatni iskorak prije najavljene posjete predsjednice Evropske komisije Ursule fon der Lejen (von der Leyen) Sarajevu.



Različiti stavovi

Učesnici su u izjavama nakon sastanka napravili konfuziju, pa se u medijskim izvještajima spominju različiti zakoni za koje postoji saglasnost. Kako saznaje "Avaz", Zakon o sprečavanju pranja novca Vijeće ministara BiH trebalo bi usvojiti do kraja oktobra. U finalnoj fazi izrade je i Zakon o sukobu interesa BiH, koji bi trebao biti usvojen u narednih nekoliko mjeseci. Zakon o sudovima BiH još nije do kraja usaglašen, ali postoji dogovor da se sporna pitanja riješe i da i ovaj zakon bude usvojen do kraja mjeseca. Još su različiti stavovi o nadležnostima Suda BiH, te sjedištu Višeg suda BiH.

Pojedine odredbe prijedloga zakona sporne su i pravnim stručnjacima.

- Za mene je sporno što se, prijedlogom tog zakona, ipak, sužava nadležnost Suda BiH, jer je predviđeno da za djela korupcije, koja su izvršena na području jednog entiteta, sudi sud tog entiteta, a da za djela korupcije koja su počinjena na području dva entiteta ili jednog od entiteta i Brčko Distrikta, ili oba entiteta i BD, sudi Sud BiH. Nema potrebe praviti teritorijalnu razliku i na taj način diskriminirati optuženika. Neka svi idu pred Sud BiH. Ranije takvo ograničenje u nadležnosti Suda BiH nije postojalo. Ako sudi "svako svome", onda će biti uskraćena pravda – pojašnjava pravni ekspert Asim Crnalić.

Sjedište Višeg suda

Kada je riječ o sjedištu Višeg, odnosno Apelacionog suda BiH, Crnalić razumije stav RS da ono treba biti na području ovog entiteta, ali ne u Banjoj Luci.

- Ako bi to bila Banja Luka, onda računajte na ogromne troškove smještaja sudaca, na poremećaj njihove porodične organizacije jer to su sve ozbiljniji suci s karijerama, zatim organizaciju i troškove transporta osuđenih i svjedoka, tužitelji Tužilaštva BiH također bi morali ići u Banju Luku. Zahtjev RS da neka pravosudna institucija državnog značaja ima sjedište na njenom teritoriju je opravdan, samo neka to ne bude daleko od Suda BiH, jer bi funkcioniranje Višeg suda bilo vrlo otežano – ističe Crnalić.