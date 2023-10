Gdje će biti sjedište Višeg suda BiH: Dodik želi Banju Luku, trojka Sarajevo

Lider SNSD-a i predsjednik RS Milorad Dodik kazao je, nakon koalicionog sastanka u Istočnom Sarajevu, da “bošnjačka strana” ima problem s tim da sjedište Apelacionog odjela Suda BiH bude u Banjoj Luci.



Kraj sedmice

Dodik, podsjećamo, mjesecima lobira da sjedište ovog odjela bude u Banjoj Luci, ali se tome protive predstavnici trojke. Oni su za Istočno Sarajevo, tačnije Lukavicu.

- Zakoni o sudu te sprečavanju pranja novca trebali bi biti finalizovani do kraja sedmice - kazao je Dodik, a do kraja ovog mjeseca, dodao je, i upućeni u proceduru, kako to predviđa Parlamentarna skupština BiH.

I već se duže vrijeme koplja lome oko zakona o sudovima, koji je više puta skidan s dnevnog reda sjednica Vijeća ministara. Dodik na sastancima uporno pokušava slomiti trojku pričom o tome zašto je najbolje da sjedište Apelacionog odjela Suda BiH bude u Banjoj Luci. Poseban argument i nema, budući da ne priznaje Sud BiH.

Praktični razlozi

Pogotovo je to sada postalo izraženo, nakon što je optužen i počinje mu sudski postupak. Trojka je već ranije popustila da sjedište bude u entitetu RS, ali nije za Banju Luku.

- Ne vidimo zašto mora biti u Banjoj Luci, isključivo iz praktičnih razloga. Zašto bi pritvorenici morali biti prebacivani iz Istočnog Sarajeva u Banju Luku - upitao je nedavno Konaković.

Zašto je to važno

Ukoliko sjedište bude u Banjoj Luci, Dodik bi, ako bi u prvostepenom postupku bio osuđen, u drugostepenom, sigurno, bio oslobođen. Međutim, riječ je o evropskom zakonu, na koji se čeka godinama i neko će morati progutati knedlu.