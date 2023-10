Drogerijski lider uspješno završio poslovnu godinu: dmBiH ostvario promet od 344,1 milion KM

Prateći savremene navike današnjih potrošača dm je nastavio ulagati u procese digitalizacije i modernizacije usluga pa je nakon uvođenja dm active beauty programa lojalnosti i pokretanja dm online shopa, ponudio mogućnost kupovine i putem nove 'Moj dm' aplikacije. S obzirom na to da je 90% posjetilaca dm online shopa ovoj domeni pristupalo s mobilnog uređaja, uvođenjem 'Moj dm' aplikacije korisnicima je omogućeno još jednostavnije online naručivanje i kupovina.

- Veoma smo ponosni što smo uspješne poslovne rezultate ponovno postigli tako što kontinuirano u fokus našega djelovanja stavljamo čovjeka – bilo da je riječ o našemu kupcu, partneru ili zaposleniku. Novi trendovi življenja, od konzumiranja drukčijih proizvoda do kreiranja posve novih kupovnih navika, razlozi su zašto smo intenzivno radili na prilagodbi asortimana i unapređenju online kanala prodaje.

Rezultati predstavljeni na konferenciji za medije u Sarajevu, za 17. godinu poslovanja ukazuju kako je, unatoč izazovima i promjenama na tržištu, dm ostvario promet u iznosu od 344,1 milion KM. To u odnosu na prethodnu poslovnu godinu predstavlja rast od čak 26,20%, čime je još jednom ova kompanija potvrdila status drogerijskog lidera u našoj zemlji.

Zajedništvo i odgovornost, podrška i optimizam, dio su pozitivnih vrijednosti koje kompanija dm njeguje od samih početaka, a na kojima počivaju i projekti društvene odgovornosti. U protekloj poslovnoj 2022/2023. godini, dm je kreirao nekoliko kampanja usmjerenih na dobrobit zajednice za čiju realizaciju je ukupno utrošeno više od 143.000 KM, dok je 130 zaposlenika provelo više od 1.000 sati u društveno korisnom radu.

Donacije narodnim kuhinjama

Već četvrtu godinu zaredom, Black Friday - u svijetu poznat kao dan vrtoglavih popusta i velikih kupovina - u dm-u je poznat kao „Giving is the new black“, kada ova kompanija zajedno sa svojim kupcima donira 5% dnevnog prometa narodnim kuhinjama širom BiH.

- I protekle godine dm je na dan 26. 11. 2022. izdvojio 5% ukupnog prometa za podršku radu narodnih kuhinja širom BiH, osiguravši donaciju više od 9.000 obroka vrijednosti od gotovo 50.000 KM. U četvrtu godinu uspješnog nastavka ušao je i projekt „FEEL GOOD majica“ kojom dm, u saradnji sa portalom Bonjour.ba, kontinuirano podržava razvoj ženskog poduzetništva.

U podršci su sudjelovali i dm kupci, jer je od kupovine svake majice, dizajnirane i proizvedene u BiH, za uspostavljanje uspješnijeg i boljeg poduzetničkog okruženja izdvojeno 3 KM. Do sada je ukupnim iznosom od 28.000 KM podržano više od 300 bh. poduzetnica, a u novembru ćemo održati i drugu dm akademiju na kojoj ćemo za razvoj bh. poduzetništva donirati 9.000 KM - izjavila je Kristina Ćosić, voditeljica logistike i prodajne regije u dmBiH.

Prepoznavši potrebu da se u javnosti podstakne dijalog o izazovima i mehanizmima očuvanja mentalnog i fizičkog zdravlja žena, dm je realizirao prvu stručnu konferenciju o zdravlju žena pod nazivom dm ženski razgovori na kojoj je, pred više od 300 posjetilaca, govorilo šest vrhunskih stručnjakinja iz sfere fizičkog i mentalnog zdravlja. Konferencija je bila uvod za realizaciju društveno odgovorne inicijative {ZAJEDNO} za bolje sutra kojom je podrška nastavljena.

- S više od 60.000 KM ukupne vrijednosti podržali smo realizaciju 14 projekata za unapređenje i očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja žena širom BiH. Podršku ovim projektima pružili smo i realizacijom 6. dm ženske utrke, jer je od svake kotizacije izdvojena 1 KM, čime su trkačice direktno dale svoj doprinos ovoj važnoj temi. Veliki odziv, ostvareni limit od 3.000 učesnica koje su u utrci sudjelovale direktno ili online, još jednom potvrdilo je želju za zajedništvom i koliko je važno govoriti o temama kao što je žensko zdravlje - izjavila je Alma Aščić-Efendić, voditeljica Financija, Kontrolinga i Prodajne regije i navela kako je ukupan iznos ulaganja u projekte posvećene zdravlju žena 370.000 KM.

dm se, kao važan partner, priključio projektu „Osposobljavanja nezaposlenih majki za tržište rada“ kojeg je sproveo Populacijski fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) u saradnji s Vladom Republike Češke i Fondacijom Mozaik. dm je podržao 29 majki da u okrilju kompanije prođu tromjesečni program osposobljavanja i stjecanja što više novih poslovnih vještina potrebnih za izlazak na tržište rada, a neke od njih će ostati zaposlenice dm-a.

Najpoželjniji poslodavac

Njegovanje dobrog odnosa prema zaposlenicima, sigurnost radnog mjesta i redovna povećanja plata, ulaganje u stručne edukacije i zdravlje zaposlenika u domaćoj javnosti prepoznati su kao izuzetno važni faktori zbog kojih je i ove godine, među 420 nominiranih kompanija, u ukupnom poretku dm drogerije markt ponovno izabran za „Najpoželjnijeg poslodavca u BiH za 2022. godinu“. Ovoj prestižnoj tituli u izboru web portala Mojposao.ba dm je uspio dodati i titulu „Najpoželjnijeg poslodavca u sektoru maloprodaje“ te u posebnoj kategoriji „Family-Friendly poslodavac“.

- Osim šire javnosti, uspjeh dm-a prepoznala je i stručna, poslovna javnost. U protekloj poslovnoj godini Poslovne novine su kompaniji dm uručile „Certifikat za brzorastuće kompanije“, a osvojili smo nagradu i na „Izboru 100 najvećih“ za najveći ostvareni promet u 2022. u sektoru „Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama“. Naša nastojanja da što više djelujemo na polju održivog razvoja i zaštite okoliša nagrađena su priznanjem „GO GREEN STAR 2023“, dok je prepoznat i kreativni rad naše kompanije te je na „Social Media Summitu“ kampanja „dm x street art i Art goes beauty“ proglašena najboljom integriranom kampanjom“, izjavila je Emina Mušinović - voditeljica razvoja ljudskih resursa, informatike i prodajne regije.

Ulaganja i planovi

Iz kompanije dm drogerije markt BiH su otkrili kako u narednoj poslovnoj godini planiraju veće investicije koje podrazumijevaju: širenje prodajne mreže za sedam novih dm prodavnica i otvaranje novih radnih mjesta, ulaganje u održivo poslovanje i očuvanje energije, postavljanje solarnih panela na dm objektima te uvođenje inovativnih kanala prodaje. U domenu društvene odgovornosti dm će ostati posvećen unapređenju i očuvanju mentalnog i fizičkog zdravlja žena.