Ko je optuženi Fadil Kudumović: Zastupnik SDA u Skupštini TK, nezakonito smjenjivao kadrove PDA

Općinski sud u Tuzli potvrdio je optužnicu Tužilaštva TK protiv sedam osoba iz RMU Banovići zbog zloupotrebe položaja.



Prvooptuženi je Fadil Kudumović, zastupnik ove stranke u Skupštini TK i jedan od najbližih saradnika načelnika Banovića Bege Gutića.

Zloupotreba položaja

Kudumović se tereti da je kao vršilac dužnosti direktora RMU Banovići iskoristio službena ovlaštenja svjestan da teže povrijeđuje prava drugih radnika.

On je bio svjestan da je po Zakonu i Statutu diskriminacija radnika zabranjena s obzirom na članstvo ili nečlanstvo u sindikatima i u odnosu na otkazivanje ugovora o radu te da radnik ne može biti stavljen u nepovoljniji položaj zbog članstva u sindikatu, pa je za 19 radnika koji su bili članovi Sindikalne organizacije RMU Banovići, ali ne i Sindikata zaposlenika RMU Banovići, dao otkazivanje ugovora o radu.

Tužioci još nisu donijeli tužilačku odluku za još dva radnika koja su podnijela krivičnu prijavu zbog nezakonitog otkazivanja ugovora o radu.

Kako saznaje „Avaz“, riječ je bila o tome da je Fadil Kudumović u maju 2020. godine, kada je preuzeo rudnik, napravio „sječu“ kadrova PDA, među kojima je bila i sadašnja predsjednica te stranke Elzina Pirić, a sve mimo zakona.

Drži većinu

Inače, Fadil Kudumović je kao 39. kandidat na listi SDA na izborima prošle godine došao do 6. mjesta prema broju glasova i tako dobio mjesto zastupnika u Skupštini TK.

Zbog unutarstranačkih previranja u SDA TK, on je optužen da nije glasao za kandidata SDA za delegata u Domu naroda FBiH, zbog čega je SDA TK tražio od Predsjedništva SDA njegovo isključenje. On je to nazvao obračunom kolege iz Skupštine TK Smaje Mandžića s njim.

No, Predsjedništvo SDA nikad nije donijelo odluku o njegovom isključenju, tako da on sada drži labilnu većinu SDA u ovom kantonu, u jeku sve glasnijih najava opozicije da će oboriti trenutnu Vladu TK.