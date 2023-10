Nakon današnje saglasnosti Vlade FBiH, Almir Bećarević najavljuje i dodatno poskupljenje plina

Rast cijene plina za 4,96 posto, koje je danas odobrila Vlada FBIH, neće biti posljednje, upozorava stručnjak za energetiku Almir Bećarević.

On najavljuje da bi se slična tačka na dnevnom redu mogla naći za nešto više od dva mjeseca.



- Prema trenutnim cijenama nafte novo povećanje cijene gasa će biti od 1. januara i to povećanje će biti za oko 10-15 posto. U ovo povećanje ne ulazi dešavanje sa odlukom Parlamenta Bugarske o uvođenju poreza na transport gasa Turskim tokom. O ovom povećanju će se znati vrlo brzo i, ako se desi da Gazprom zatraži da krajnji kupci taj porez plaćaju, onda će ubrzo ići i rast cijene za oko 20 posto. Prognoze su ovakve i bolje da naši sugrađani to znaju, kao i vlast koja će to svakako odobriti. “Hvala” Energoinvestu, da ih nema trebalo bi ih izmisliti – kazao nam je Bećarević.