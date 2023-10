Kavazović učenicima i studentima: Uvijek budite dobri ljudi i odani svojoj zemlji

Reisu-l-ulema Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović danas je na dodjeli stipendija Fonda „Gazi Husrev-beg“ Islamske zajednice Bošnjaka u Njemačkoj poručio kako je investiranje u učenike i studente najbolja investicija.

- Čvrsto vjerujemo da ste vi naša najbolja investicija. Od vas očekujemo da drugima budete uzori i da na najbolji način predstavljate zemlju i narod iz kojeg dolazite, da budete svjetionici gdje god budete živjeli i radili – naglasio je reisu-l-ulema.

Posebna radost

Smatra da je današnja svečanost dodjele stipendija posebna radost, koja govori kako je Zajednica uz mlade, spremna da ih podrži.

- Ovdje smo da u mnoga srca unesemo radosti, da podržimo vas, mlade ljude, učenike i studente, u vašem učenju, stjecanju novih spoznaja i novih umijeća i u vašoj izgradnji. Ova akcija traje skoro četvrt stoljeća i, Bogu hvala, jednako traje, nimalo ne posustaje. Ona je do sada polučila izvanredne rezultate. Mnogi naši ljudi u dijaspori, svjesni sebe i svoje zadaće, uzeli su češća u njoj i time sebi osigurali sadaku koja traje. Nas islam uči ovome: od svakog dobra koje čovjek uradi na ovom svijetu, od svake akcije kojom se pomogne pojedinac ili društvo, a u koju se čovjek uključi u ime Boga, imat će nagradu, sevapi će mu teći sve dok ne utrnu i njeni zadnji učinci, i on će to naći u svoj knjizi na Sudnjem danu - kazao je reisu-l-ulema.

Istakao je da su mnogi imali korist od ove akcije, te da su neki, zahvaljujući baš njoj, uspjeli završiti svoje školovanje, i oni će se Allahu zahvaliti na tom daru.

- Tako smo svi na dobitku, što je poseban uspjeh. Jedni se žrtvuju za druge, a drugi blagosiljaju dobročinitelje, a Allah voli i jedne i druge - kazao je reisu-l-ulema.

Znanje i razna umijeća

Ovom prilikom poručio je učenicima i studentima da se trude da postignu velika znanja i ovladaju raznim umijećima, koja zahtijeva današnje vrijeme.

- Neki mudraci kažu da se usnuli narodi mogu probuditi samo snažnim udarcem. Mi smo bili usnuo narod i prije tridesetak godina dobili smo taj udarac. On nas je probudio iz sna. Sada smo budni i znamo šta treba da radimo da bismo opstali i da bismo svoju sudbinu držali u svojim rukama. Ali da bismo napredovali i razvijali se, i da bismo bili otporni na izazove, potrebni su nam znanje i razna umijeća. Molim vas da i ovu stipendiju iskoristite za to, ta ona je tome i namijenjena - naglasio je reisu-l-ulema.

Poručio im je i da njihov narod, Zajednica i domovina polažu veliku nadu u njih, te da se nadaju da će izrasti u dobre ljude, obrazovane i kulturne, i da će iskreno raditi za dobro svih, s ljubavlju i nesebično.

- Vi ste naš emanet i mi evo vodimo računa o njemu. Nemojte iznevjeriti naša očekivanja. Uvijek budite zahvalni Allahu, roditeljima svojim i onima koji su vas bodrili i pomagali. I uvijek budite dobri ljudi - dragi Bogu i dragi ljudima - i odani svojoj zemlji. Molim Allaha da vam pomogne na putu kojim idete. Koračajte dostojanstveno i uzdignute glave, ponosni na ono što jeste. Još jednom upućujem čestitku i izražavam zahvalnost pokretačima ove velike akcije i svim učesnicima u njoj. To su naši istinski velikani, Allah ih nagradio! Čestitam i roditeljima. Bit ćete, akobogda, ponosni na svoje sinove i kćeri. A bit ćemo i mi. Neka Allah spusti svoj blagoslov na nas - zaključio je reisu-l-ulema.