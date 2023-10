Pivić: Prijedlog za sastav nove vlade u potpunosti usklađen s Ustavom ZDK

Stabilnost, sigurnost i razvoj bit će glavni smjerovi djelovanja nove Vlade Zeničko-dobojskog kantona - najavio je u obraćanju novinarima novi premijer tog kantona Nezir Pivić, navodeći da je cilj, osim zadržavanja stabilnosti, što je važno za svaku zajednicu pa i za ZDK, napraviti iskorake u svim segmentima.

- Između ostalog, prije svega, bit će to razvoj privrede, s obzirom na to da je poznato da je ZDK “kičma razvoja” Federacije Bosne i Hercegovine, a ujedno i same BiH. Naravno, mladi, obrazovanje, zdravstveni sistem koji je vrlo važan i tu imamo jako puno planova. Nažalost, mi smo određene stvari trebali već da uradimo, ali nismo uradili u okviru Kantonalne bolnice Zenica isključivo zbog određenih administrativnih razloga, prepirki i svađe različitih nivoa vlasti. Mislim da je to u konačnici šteta koju su trpili građani ZDK - naglasio je Pivić.

Realizacija ideja i planova

Podsjetio je kako je nakon izglasavanja Vlade, zastupnicima i javnosti “poslao jednu vrlo jasnu poruku” kako nema namjeru u budućnosti voditi besplodne rasprave, nego želi da se svi zajedno okrenu raelizaciji određenih ideja i planova koji će donijeti dobro građanima ZDK-a, a time i FBiH i državi BiH.

- Moramo voditi računa o čovjeku i o njegovim potrebama, a naročito o mladim, s obzirom na to da dolazim i kao profesor s fakulteta. Želimo da se posebna pažnja posveti i obrazovnom sistemu. Želimo da Univerzitet u Zenici stavimo na prvo mjesto, jer UNZE je za vrlo kratko vrijeme postigao ogromne rezultate. Istina, u posljednjih nekoliko godina dešava se određena stagnacija i to moramo zaustaviti - podvukao je Pivić.

Tražit će, najavio je, izvještaje od svih javnih preduzeća i ustanova, kako bi imali uvid u pravo stanje u kojem se nalaze.

Osvrnuo se i na primjedbe zastupnika nove opozicije kako u Vladi ZDK nema dovoljno ministara iz reda Hrvata i Srba (po jedan), kao ni žena (dvije).

Postupili prema Zakonu

Naveo je, između ostalog, kako je nova Vlada formirana u skladu s popisom stanovništva iz 2013. godine. Aktuelni Zakon o Vladi ZDK, koji je usvojila prethodna parlamentarna većina te na osnovu kojeg je bila sastavljena i dosadašnja Vlada ZDK, dodao je, “više ne predviđa tačan broj ministara iz određenog konstitutivnog naroda” te da je ispoštovan Ustav ZDK-a.

Uostalom, kazao je, ove godine izmijenjeni Zakon o Vladi ZDK nalazi se pred Ustavnim sudom FBiH te će se ocjenjivati njegova ustavnost pa se ne zna kakva će biti odluka, ali da je, kao mandatar, više dao povjerenje Ustavu ZDK-a iz kojeg i proizlazi zakon.

Kako je rekao, postupili su prema važećem Zakonu o Vladi ZDK, koji je donijela dosadašnja većina. Svako ko smatra da to nije tako, dodao je, imaju sudske instance koje će riješiti to pitanje, a političke rasprave smatra nedjelotvornim.