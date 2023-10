Općinsko vijeće Stari Grad usvojilo Deklaraciju o osudi nasilja u Gazi: Izdvojit će i 50.000 KM ta pomoć

Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo održalo je danas 30. redovnu sjednicu koja je počela odavanjem počasti - učenjem Fatihe i minutom šutnje, za nevine žrtve ubijene u Gazi, te za ubijene sarajevske policajce Adisa Šehovića i Davora Vujinovića, koji su na današnji dan prije pet godina ubijeni u naselju Alipašino Polje izvršavajući svoje redovne zadatke.

Na prijedlog dopredsjedavajućeg Općinskog vijeća Stari Grad Damira Saračevića, Općinsko vijeće danas je jednoglasno usvojilo Deklaraciju o osudi nasilja u Gazi, posebno osuđujući napade na bolnice, civile i djecu.

- Predložio sam inicijativu da se usvoji deklaracija u kojoj se osuđuju zločini nad stanovništvom Gaze i svim civilima jer je to najmanje što možemo uraditi kao građani Sarajeva i Starog Grada, jer smo i sami prolazili kroz to. Dizanjem glasa barem koliko-toliko pomažemo stanovništvu Gaze koji prolaze kroz zaista nedopustiv teror - poručio je dopredsjedavajući Saračević.

Na prijedlog vijećnika u Općinskom vijeću Stari Grad Sejfe Šehovića, Općinsko vijeće je također jednoglasno usvojilo inicijativu o izdvajanju sredstava u iznosu od 50.000 KM za pomoć stanovništvu Gaze koja će biti realizovana kada se steknu uslovi. Šehović je prilikom pojašnjavanja inicijative podsjetio koliko je našem narodu značila svaka vrsta pomoći u vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu, te da je veoma značajno poslati poruku da smo i na ovaj način uz narod Palestine.

Most Mustafe Mujezinovića

Jedna od tačaka koje su se našle na dnevnom redu 30. sjednice Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo je i Prijedlog zaključka o davanju naziva mostu prekoputa Vijećnice – “Most Mustafe Mujezinović”, koji je usvojen većinom glasova.

- Donošenje ovog zaključka je posljednji korak u procesu koji traje već duže godina. Općinsko vijeće je u prethodnom mandatu usvojilo inicijativu da se mostu prekoputa Vijećnice dodijeli ime "Most Mustafe Mujezinovića", a to je potvrdila i Komisija za obrazovanje, kulturu i kulturno historijsko naslijeđe Općine Stari Grad. Zatim su inicijativu poslali Komisiji za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti Skupštine Kantona Sarajevo koji su je također odobrili i vratili na konačnu potvrdu u Općinu Stari Grad - pojasnio je predsjedavajući Škaljić. Nakon današnjeg usvajanja zaključka Općinskog vijeća, most prekoputa Vijećnice ubuduće će zvanično nositi ime “Most Mustafe Mujezinovića”.

Ispoštovana prava iz radno-pravnih odnosa

Općinsko vijeće Stari Grad je danas dalo saglasnost na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Pravobranilaštva Općine Stari Grad Sarajevo. Usvajanjem ovih izmjena stvoreni su preduslovi za provedbu pravosnažnih presuda iz oblasti radno-pravnih statusa, a u predmetima bivših zamjenika općinskog pravobranioca A.H. i R.J.

Vijeće je danas jednoglasno podržalo provođenje pravosnažnih presuda u spomenutim predmetima, navodi se u saopćenju.