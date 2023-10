Premijer Nikšić sastao se s gradonačelnikom Konjica

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić posjetio je u petak Konjic gdje je s gradonačelnikom tog grada Osmanom Ćatićem razgovarao o aktualnim projektima koje Grad Konjic realizira uz podršku Federalne vlade te o problemima s kojima se susreću zdravstveni radnici uposleni u Domu zdravlja Konjic.

Aktuelni problemi

Tom prigodom premijer Nikšić je kazao će Federalna vlada i ubuduće podupirati projekte ali da će u idućoj godini raditi na još kvalitetnijem i boljem nivou.

- Pokušavamo probleme koji su aktualni tretirati kao svoje i raditi kako bi oni postali što manji, sve s ciljem kako bi naši sugrađani imali najkvalitetnije moguće javne usluge - kazao je premijer Nikšić naglasivši kako je Konjic njegova lokalna zajednica i njegov grad, za koji je vezao svoj život.

- Nadam se da će u ovom vremenu koje je pred nama, doći i do formiranje Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, koja će biti u punom kapacitetu, kada bi ta vertikala bila još prohodnija i bolja, a sve to bi samo donijelo plus našem gradu - istaknuo je Nikšić.

Projekti

Gradonačelnik Ćatić istaknuo je kako su tokom susreta s premijerom Nikšićem, u sklopu Dana grada Konjica i Dana dijaspore, prezentirali sve aktivnosti koje Grad planira da uraditi, kako bi Vlada Federacije BiH bila dio tih projekata.

- Mogu sa zadovoljstvom reći da su ti projekti već u fazi implementacije i da se sve aktivnosti koje smo dogovorili s premijerom i realiziraju - kazao je gradonačelnik Ćatić.

Nakon susreta u Gradskoj upravi, Nikšić i Ćatić održali su sastanak s menadžmentom Doma zdravlja Konjic na kojem su razgovarali o načinima prevladavanja stanja u kojem se ova zdravstvena ustanova nalazi već dugi niz godina, saopćio je Grad Konjic.