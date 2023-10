Za "Mobello" komodu iz Tešnja od skoro 6.000 eura na Zapadu se otimaju

Mada još uvijek “beba” od dvije godine, brend “Mobello” iz tešanjskog “InterProcessa” u EU i Americi je napravio senzaciju i već se etablirao u kategoriji luksuznog namještaja, piše Biznisinfo.

Komoda se proizvodi u Tešnju i košta skoro 6.000 eura.

Ko su ti ljudi koji daju tolike pare za “obične” komade namještaja? Takvih ljudi u Njemačkoj, Švicarskoj, Nizozemskoj, Belgiji i SAD-u već ima na hiljade. Ovaj drveni “komad” koji je predmet globalne požude, na sebi ima ispisano ime Mobello.

To je novi brend u industriji stilskog i dizajnerskog namještaja, u vlasništvu kompanije “InterProcess”. Imaju revolucionarno inovativan pristup potencijalnim kupcima, što ga čini jedinstvenim i bez premca – i to u svjetskim razmjerima.

– To što radite sa i oko Mobella, i u mrtvacu bi probudilo ekološku svijest – rekao im je jedan Englez na sajmu u Njemačkoj, koji je, vidjevši o kakvom se projektu radi, želio da kupi kompletnu firmu “InterProcess”.

Tešnjaci su, zapravo, Eco Friendly filozofiji dali potpuno novu dimenziju kojom jašu daleko ispred svog vremena. Šta je, konačno, ovdje vijest?

Svjetski brend u roku dvije godine

Nije novinska vijest to što je namještaj iz grada u bosanskoj provinciji postao globalni brend; vijest je spektakularna brzina sa kojom je to uspio.

Samo su dvije godine tešanjskom “InterProcessu” bile potrebne da lansira brend Mobello, razvije ga u tri posebna pravca – kolekcije, i globalno se etablira u kategoriji stilskog i dizajnerskog luksuznog namještaja. Prije toga, ova firma je osam godina proizvodila i izvozila drvene ploče od hrasta koje su poluproizvod za industriju namještaja.

“InterProcess”, dakle, postoji svega jedanaest godina, ali porodica Kalabić, koja je osnivač ove firme, može se pohvaliti sa gotovo stogodišnjom tradicijom u zanatskoj obradi drveta.

Onda se prije godinu dana pojavio Hajrudin Ahmetlić, vlasnik HIFA Petrol Group. On je kupio većinski paket dionica “InterProcessa”, pritisnuo dugme i upalio turbo pogon. Rezultat je imponzantan.

Iako je nova vlasnička struktura donijela mnoge pozitivne prakse i novu energiju u poslovanje Interprocessa porodica Kalabić i cijeli mandžment kompanije su nastavili da rukovode kompanijom i da punim gasom razvijaju Mobello projekat.

Interprocess je u Americi kupio kompaniju “MS Orbiss” koja je do aprila ove godine bila partner i “InterProcessov” zastupnik u SAD-u. “MS Orbiss” je u svom vlasništvu imala vlastiti brend namještaja visoke klase, poznat pod imenom Moku, i proizvodili su od oraha, za razliku od tešanjske kompanije koja je do tada proizvodila isključivo od hrasta.

Nakon preuzimanja američke firme, u “InterProcessu” su odlučili da brend Moku pretvore u kolekciju – koja je sa već postojeće dvije kolekcije koje su izvorno dizajnirane u Tešnju (Primera i Uniqa) činila jedinstveni brend luksuznog namještaja od masivnog drveta pod imenom Mobello.

Možda je preciznije kazati da su Primera, Uniqa i Moku – “pravci” u kojima se razvija Mobello. Razlog zbog kojeg se nude tri dizajnerska pravca jeste da se kupcima ponude drugačiji pristup, odnosno da se ne desi da potencijalni kupac masivnog luksuznog namještaja ostane ravnodušan i ne kupi Mobello zbog različitosti ukusa.

Tešnjaci su prošle godine na prvom međunarodnom sajmu u Njemačkoj, nastupili stidljivo. Podsvijest je radila i svi su očekivali kada će im neko ironično prigovoriti “ko ste vi da nam ovdje iz Bosne komad namještaja prodajete za skoro 6.000 eura?!”.

Čak su mislili da prešute geografsko porijeklo, ali već na početku prvog dana sajma zaključili su da bi to bila katastrofalna greška: namještaj proizveden u BiH na Zapadu je već imao ozbiljnu reputaciju. Mobello je otišao korak dalje, ali kakav korak dalje!

Maestro, sticker i QR code

Ako ćemo skroz uprostiti stvar, moglo bi se reći da je svaki komad ovog namještaja – maksuzija, piše Biznisinfo.

Nakon završne kontrole u proizvodnji, svaki element namještaja pregleda finalni kontrolor prije pakovanja u pojedinačnu kutiju. Kada su zadovoljeni svi parametri, kontrolor lijepi quality control naljepnicu sa svojim imenom, to jest potpisom. To je posebno dizajnirana naljepnica, veličine tri centimetra, a postavlja se na diskretno mjesto na unutrašnjoj strani Mobello elementa. To ima višestruk značaj za kupca, ali i “Interprocess” kao proizvođača.

Uz svaki proizvod dobija se kartica zahvale koja je dizajnirana i printana na posebnom papiru. Tu se nalazi ime, prezime i potpis dizajnera tog komada namještaja, kao i ime i prezime proizvodnog maestra koji je sklopio ili proizveo taj element. To je način na koji se kupcu iskazuje poštovanje. Nije, dakle, nikakav marketinški trik. Nije prevara. To dokazuje QR code koji se nalazi na kartici. Skeniranje te kartice vodi kupca na Mobello web shop, gdje su fotografije, imena, prezimena i tekst o dizajneru i maestru.

To su stvarne, a ne izmišljene osobe, a cilj je povezivanja proizvoda i Mobella sa kupcem na individualnom nivou. To u industriji namještaja nije viđeno, a u segmentu luksuznih proizvoda rade veoma rijetki brendovi u automobilskoj i modnoj industriji kao što su Rolce Roys, Bentley i Fendi. I to je, naravno, vijest, ali ni to nije glavna senzacija u ovoj priči.

Svaki kupac dobija – “živi spomenik”

Sve gornje informacije rekao je Adnan Lihić, iz menadžmenta kompanije “InterProcess” i Mobello branda. On kaže da sljedeća Mobellova “fora” pravi još ozbiljniju razliku, jer je jedinstvena u svijetu. Objašnjava je ovako:

– Svaki kupac jednog proizvoda, ne jedne narudžbe već jednog komada, dobije svoju sadnicu i certifikat. Ako, dakle, kupi sto i šest stolica – on dobije sedam sadnica i sedam certifikata. Certifikat, na kojem je napisano ime i prezime kupca, ima svoj jedinstven broj i koordinate. Mi imamo uspostavljenu Mobello šumu u kojoj je zasađeno više hiljada tih sadnica sa pločicom (certifikatom). Svi dosadašnji kupci dobili su fotografiju, koordinate i QR code. Kad skeniraju QR code – Google Maps ih odvede do njihovog drveta. I on može uvijek doći tu da fizički posjeti i vidi svoje drvo. Ništa nije fikcija. Sve je stvarno.

Kao šlag na tortu, dodaje Adnan Lihić, većinski vlasnik kompanije je kod Sanskog Mosta, a putem druge firme iz iste poslovne grupacije, kupio 1.160 hektara zemlje. U okviru projekta, koji je već u toku, planiran je zasad od dva miliona sadnica, što je jedinstven slučaj u Evropi.

– Uspostavljen je, dakle, vlastiti rasadnik, gdje je dosad 244 hiljada sadnica već zasađeno. One će biti dodjeljivane našim kupcima. Sve je besplatno: kad kupi ovu stolicu od, naprimjer 1200 eura, kupac dobije sadnicu, link, dobije fotografiju i QR kod za mobilno praćenje. I to može pratiti, i fizički posjećivati, u narednih dvadeset, trideset ili četrdeset godina – priča Lihić.

Lihić kaže da na ovaj način svaki njihov kupac još za života dobije – “živi spomenik”. A to je, naglašava, čast.

– Imamo čak i alternativnu mogućnost. Ne morate, konačno, ni biti naš kupac i ne morate kupiti ništa kod nas, ali ako vozite, recimo, auto na fosilna goriva i želite zauzvrat nesto vratiti prirodi, možete kod nas za simboličnih 25 eura kupiti certifikat tako da za vas Mobello zasadi sadnicu. Mi ćemo drvo njegovati, čuvati i održavati sve dok ne bude zrelo za upotrebu. I u tom slučaju je omogućeno praćenje preko QR code-a i Google Maps-a – naglasio je.

Jedno stablo akumulira Co2 koje prosječni diesel atomobil generiše prelazeći 5.800 km. Od jednog odraslog stabla hrasta ili oraha se u prosjeku proizvede 15 Mobello proizvoda. Dakle, kupci Mobella doprinose pošumljavanju iako kupuju proizvod od masivnog drveta i oslobađaju atmosferu štetnih gasova.

U eri planetarne „zelene tranzicije“, značajna informacija je i to da su elementi brenda Mobello proizvedeni sa 30 posto energije iz obnovljivih izvora. InterProcess je instalirao solarnu elektranu od 620 kWh snage na krovove fabrike.

Svako pakovanje namještaja sadrži set za održavanje sa bočicom i granulacijama prirodnih ulja kako bi kupci mogli samostalno održavati i raditi sitne popravke Mobello namještaja.

– U našoj fabrici se (štetni) lakovi ne koriste – kaže Lihić.

“Zlatni ključ” sa Sajma u Beogradu i nove dizajnerske nagrade u dolasku

Brzina kojom je Mobello osvojio zapadno tržište je zapanjujuća. Redom su otvarana predstavništva po zemljama Evropske unije i SAD-a, a prodaja na web shop-u ide kao luda. Ova kompanija postaje i ozbiljan izlagač na velikim sajmovima. Samo u posljednjih četiri mjeseca, “Interprocess” (Mobello) nastupio je na pet prestižnih sajmova: IMM Spring Edition sajam u Kelnu, M.O.W.-u u Bad Salzuflenu, Zagreb Design Week-u u Zagrebu, beogradskom Međunarodnom sajmu namještaja, opreme i unutrašnje dekoracije te na High Point sajmu namještaja u Sjevernoj Karolini, USA.

Iz Beograda je Mobello odnio i prestižnu nagradu – “Zlatni ključ”, u kategoriji Namještaj za opremanje objekata, za proizvod fotelja ATLANTIC dizajnerice Lidije Petričević, a dobili su informaciju da je njihova Sagrada stolica, dizajnera Tarika Tokalije, dobila prestižnu nagradu za dizajn u Njemačkoj koja će im svečano biti dodijeljena na ceremoniji zakazanoj za 05. decembar 2023.

U naredna tri mjeseca, “Interprocess” će sa Mobellom nastupiti na još tri sajma – u Rovinju, Minhenu, te najvećem Europskom sajmu namještaja u Kelnu u Januaru 2024. godine.

Namještaj za sretne ljude, ne za bogate

Od prvog septembra su odlučili da aktivno nastupe i krenu sa prodajom i na tržištu Jugoistočne Evrope, odnosno na našem domaćem tržištu. Već broje stotine prodatih komada namještaja u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji, te pregovaraju sa mnogim zainteresovanim salonima namještaja koji žele Mobello ubrojati u svoju ponudu.

U Tešnju će otvoriti i Mobello galeriju namještaja, a ceremonija otvorenja će biti upriličena 21. januara naredne godine, simbolično na jedanaestu godišnjicu od osnivanja InterProcessa i na rođendan većinskog vlasnika, Hajrudina Ahmetlića.

U “Interprocessu” je uposleno 120 ljudi. Adnan Lihić sa kojim smo razgovarali ima samo 42 godine, a najstariji je član tima. Većinu čine mladi iz Z generacije.

Ima li ovdje kakva poenta? Naravoučenije?

Kao što vidite, svaku svoju mušteriju “InterProcess” tretira kao istinskog ljubitelja prirode. Oni su avangardni ešalon Eco Friendly epohe. Trude se da kupac ovdje uživa status čistokrvnog aristokrate. I riječ ‘kupac’ pišu sa velikim ‘K’, gotovo da mu se obraćaju sa ‘Vaša Ekscelencijo’.

No, unatoč tome, primarna ciljna grupa na tržištu nisu im nužno bogati, već prvenstveno sretni ljudi – šta god to značilo. Jer, ne zaboravimo: u Bosni se kaže da “ne pravi pitu ko ima, već ko je naučio”.

– Ali, čekajte malo – trči Lihić nakon što je pozdravljen – znate li za onu kinesku mudrost staru 2.500 godina: ‘Čovjek postigne smisao života ako uradi tri stvari: napravi dijete, napiše knjigu i posadi drvo’? Kada ste kupili ovaj tobože skupi komad Mobello namještaja od 6.000 eura, vi ste ostvarili trećinu smisla svog života, jer smo mi za vas zasadili sadnicu.