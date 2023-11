Podijeljena očekivanja uoči dolaska predsjednice Evropske komisije: Kakve vijesti BiH donosi Fon der Lajen

- Mislim da će BiH imati još vremena do decembra, ili barem kraja novembra, da usvoji još neki od zakona koji su dio reformskog paketa EU. Prema svim informacijama, ako bi uspjela da usvoji barem još neki od njih, mislim da postoji realna šansa da dobijemo taj datum. Međutim, sam datum ništa ne znači ako ne dođe do bitnije promjene u metodologiji procesa proširenja - kaže Latal.

- Kod nas puno “zapinje”, ali opet treba biti realan pa sagledati situaciju u proteklih desetak godina ili posljednja dva mandata, pa možemo vidjeti da su neki pomaci napravljeni - ističe Latal.

Ursula fon der Lajen dolazi i prije izvještaja o napretku BiH kako bi predstavila novi paket pomoći zapadnom Balkanu, kaže politički analitičar Adnan Huskić, te dodaje da je sada do nas koliko ćemo biti u stanju apsorbirati sredstava iz izdašnog finansijskog paketa.

Usvajanje zakona

- Mislim da je izvještaj do sada kompletiran pa pitanje otvaranja pregovora i ne ovisi o usvajanju zakona koji su preostali. Međutim, bilo bi dobro našim partnerima iz EU napokon pokazati da postoji posvećenost ovom procesu, da neko namjerava da nastavi raditi, a da to nije uvijek hoćemo li prije posjete ili objavljivanja izvještaja. Ovdje se radi o tome da se, jednom za sva vremena, treba riješiti pitanje je li članstvo u EU strateški cilj ili nije. Ovo do sada je pokazalo, a to izaziva permanentnu frustraciju u Briselu, da se BiH nekako primorava da nešto radi, kao da ne postoji nikakva želja da se suštinski napreduje ka EU - ističe Huskić.