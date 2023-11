Tužilaštvo i MUP TK: Sve je urađeno prema propisima u slučaju trostrukog ubistva u Gradačcu

Na zajedničkoj press konferenciji Tužilaštva Tuzlanskog kantona i MUP-a TK prezentovani su relevantni nalazi i rezultati istrage u vezi s trostrukim ubistvom i tri pokušaja ubistva koje je potreslo Gradačac 11. avgusta 2023. godine.

- Masovno ubistvo koje je počinio Nermin Sulejmanović je karakteristično i po okrutnom ponašanju prema žrtvi, prema ženi, koje se sada naziva femicid, a vezuje se za nasilje u porodici. U startu je svima nama bilo jasno da se radi o tri ubistva i tri pokušaja ubistva, koje je počinio čovjek koji je isti dan nakon počinjenja tih djela izvršio samoubistvo, vama je dobro poznato da Tužiteljstvo ne može voditi istragu protiv mrtvih osoba. Ali masovnost tog zločina s elementima okrutnosti koje sam spomenuo, interes javnosti i javni interes jeste da se što više raščisti, odnosno rasvijetle sve okolnosti koje su pratile taj težak zločin, u vezi s onim što se prethodno događalo a veže se za uključenost agencija za provođenje zakona, a i Suda u prethodno provedenoj proceduri koju ste vi posebno potencirali. Po Zakonu mi imamo izuzetnu saradnju s Upravom policije TK, mi smo se odredili da upravo tu agenciju angažiramo, te je od najstručnijih osoba formiran tim kojim je u tom momentu rukovodio postupajući tužitelj i više iskusnih službenika - kazao je glavni kantonalni tužitelj Tomislav Ljubić.



"Nije bilo propusta"

Nametala su se određena pitanja koja se nisu mogla raščistiti bez poduzimanja radnji dokazivanja, prikupljanja spisa i svega ostalog što je potrebno da se odredi prema tim relevantnim činjenicama, koje javnost iskazuje potrebnim da se saopće, napomenuo je tužitelj.

- Ni u jednom momementu za vrijeme rada ovog istražnog tima nismo imali dvojbi u smislu stručne sposobnosti i profesionalizma u provođenju tih radnji, bilo je nekih pritisaka od drugih, preporuka da se uključe druge agencije. Bile su uključene, pomagale su nam - pojašnjava Ljubić.

- Generalno gledano, u okviru dokaza koje smo pribavili, mi smo došli do zaključka da nema protupravnog djelovanja ovlaštenih službenih osoba iz PU Gradačac, niti protupravnog djelovanja suca koji je radio na ovom predmetu. Zaključili smo da toga nema. Mi kao Tužilaštvo nismo ni ovlašteni da izlazimo izvan okvira te procjene. Da li će te ovlaštene osobe, eventualno Suda biti izložene nekoj drugoj proceduri, to nije naše pitanje - zaključio je glavni tužitelj Ljubić.

Hodogram ubice Sulejmanovića

Dalibor Bingas, postupajući tužilac u predmetu Nermin Sulejmanović, javnosti je otkrio detalje krvavog pohoda, hodogram ubice Sulejmanovića.



- Nermin Sulejmanović je prije otvaranja Pošte došao da podigne sudsko rješenje, koje je pokušao podići prethodni dan, ali je Pošta prestala s radom, to je važno zbog motivacije, tajminga onoga što će uslijediti nakon. On podiže sudsko rješenje kojim Sud odbacuje zahtjev za određivanjem privremenih mjera, otvara ga pred poštarom, toliko je on zainteresovan, potom odlazi kući, slika to rješenje, šalje ga prijatelju, uzima pištolj, kreće u kaznenu misiju, kreće prema kući Pamukovića, gdje ranjava Nedima Pamukovića, prisilno odvodi Hećimović s djetetom. Međutim, on se ne vraća kući. On se skriva na lokaciji koja nikome nije poznata, ni vlasniku te vikendice nije poznato da se on nalazi tu, a naročito policiji nije poznato. On tu ostaje nekih sat vremena, oko 10:25 sati on objavljuje, odnosno pušta onaj prenos, gdje usmrćuje suprugu, nakon toga, poslije određenog vremena napušta tu lokaciju. On se na toj lokaciji nalazi negdje oko 9:30 do 10:30. Oko 10:39 on je ponovo u gradu. Traži Džengiza Ondera. Sada obratite pažnju, od 10:43 do 10:57, znači za 14 minuta, on je ranio policajca Kotorić Huseina, usmrtio Denisa Ondera, pucao na Džengiza Ondera na rotoru kod pravoslavne crkve, a potom ga progonio do njegove porodične kuće, gdje ga je usmrtio i teško ranio njegovu suprugu. To se sve odigralo u 14 minuta. U 11:10 on odlazi prema Pelagićevu. Dakle, do toga je prošlo ukupno nešto više od pola sata. Skrivao se sat vremena, onda je došao u Gradačac, izvršio sve to nasilje, nakon toga opet nestaje, skriva se. Na koncu se skriva na jednoj napuštenoj farmi u Ledenicama, gdje ga pronalaze pripadnici Specijalne jedinice i on, kada je shvatio da su u blizni, izvršava samoubistvo u 13:45 - kazao je postupajući tužitelj.



Brutalni zločin Sulejmanović je prenosio uživo na Instagramu. Čak 15 hiljada ljudi gledalo je live prijenos. Nadležni bh. organi su tražili od Mete da im dostavi podatke, ali ih još nisu dobili.

Sankcije protiv policajaca

Iz MUP-a su dodali da će uskoro biti objavljeni rezultati interne istrage unutar policije.

Navode da će određeni policijski službenici vjerovatno biti disciplinski sankcionirani, ali ne zbog toga što su pružali podršku Sulejmanoviću ili igrali neku ulogu u ubistvima.

Za policijsku službenicu Dženanu Selimović, za koju se pisalo da je na neki način bila povezana sa Sulejmanovićem, rekli su samo da je još pod suspenzijom.

Nadležni su poručili i da je zločin toliki, “do te mjere, da je javnost ogorčena u nastojanju da se pronađe još neki krivac, da još neko bude odgovoran za taj užas.”

- Kreirana je predodžba da je policija bila involvirana, da su neki policijski doušnici javljali informacije, da su saopćavali Sulejmanoviću nešto što on nije mogao znati, međutim, nakon analize 40 iskaza svjedoka i drugih dokaza, došlo se do zaključka da ništa ne ukazuje da je neko sarađivao, pogotovo ne od policijskih službenika, s počiniocem ovih krivičnih djela - zaključili su nadležni.