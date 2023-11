Olujno nevrijeme pogodilo Srebrenicu: Jak vjetar oborio stablo u centru grada

Prema prognozama, minimalne temperature zraka varirat će od 5 do 10 stepeni u Bosni, dok će na području Hercegovine biti nešto toplije, sa minimalnim temperaturama od 8 do 12 stepeni. Najviše dnevne temperature očekuju se u rasponu od 13 do 18 stepeni u Bosni, a čak do 20 stepeni na jugu zemlje.

Međutim, period od 12.11. do 16.11. donosi novo pogoršanje vremenskih uslova s predviđenim padavinama i pljuskovima, s većom izraženošću na jugu i jugozapadu Bosne i Hercegovine.

Jutarnje temperature kretaće se između 1 do 6 stepeni, dok će na jugu zemlje biti nešto toplije, s minimalnim temperaturama od 8 stepeni. Maksimalne temperature tokom tog perioda variraće od 6 do 11 stepeni u Hercegovini i do 13 stepeni u ostatku zemlje.