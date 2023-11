Vijećnik Naše stranke traži produženje zabrane saobraćaja na Vilsonovom šetalištu

Ahmed Kosovac, vijećnik Naše stranke u Općinskom vijeću Novo Sarajevo, zatražio je produženje zabrane saobraćanja motornih vozila na Vilsonovom šetalištu. Prema njegovoj inicijativi zabrana bi se trebala produžiti u periodu od 10 do 15 sati. Usvajanjem ovoga prijedloga saobraćaj motornih vozila na Vilsonovom šetalištu bio bi dozvoljen samo u periodu saobraćajnih gužvi, od 7 do 10 sati, te od 15 do 17 sati.

Smanjuje se rizik od saobraćajnih nesreća

- Iako je se zove šetalište, Vilsonovo to nije. Pravi korak da to postane je produženje zabrane saobraćanja motornih vozila, tako da je saobraćaj omogućen samo onda kada je špica. Trenutna zabrana od 17 sati pokazuje kako prostor može biti vlasništvo pješaka i rekreativnih sportista, a ne alternativna saobraćajna opcija. Svjestan sam da je ovo pitanje i nadležnost Ministarstva saobraćaja KS, ali inicijativa i pritisak za pretvaranje ove zone u oazu mira i zelenila mora dolaziti iz naše općine.

Zabranom motornih vozila, smanjuje se rizik od saobraćajnih nesreća i povreda. Motorna vozila doprinose zagađenju vazduha i buci, što može negativno uticati na kvalitet života i zdravlje građana. Vilsonovo šetalište je omiljeno mjesto za rekreaciju i opuštanje, pa je važno očuvati čist vazduh i mirnu atmosferu. Zabranom se također promoviše održiva mobilnost.

Ekološki prihvatljivo okruženje

Građani će biti potaknuti da koriste bicikle, javni prijevoz, ili da pješače što doprinosi smanjenju emisija štetnih gasova. Bez motornih vozila, Vilsonovo šetalište postaje prijatnije mjesto za boravak, što privlači veći broj posjetilaca. Uvođenje zabrane doprinosi stvaranju prijatnog, sigurnog i ekološki prihvatljivog okruženja za sve građane i građanke Sarajeva, istovremeno čuvajući kulturnu i estetsku vrijednost ovog značajnog mjesta.

Napominjem da sam ranije tražio da se ograniči brzina kretanja motornih vozila na 30 na sat, što je također dobar korak ka potpunom zatvaranju saobraćanja motornih vozila na Vilsonovom šetalištu - poručio je Kosovac.