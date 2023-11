Ramo Isak: Kad Sud BiH da naredbu ni policija RS ne može zaštititi Dodika od hapšenja

Ramo Isak, federalni ministar unutrašnjih poslova, prilikom gostovanja na TVSA još jednom je ponovio da će Federalna uprava policije uhapsiti predsjednika Milorada Dodika ukoliko Sud BiH izda takvu naredbu.

Skretanje pažnje

Isak je izjavio kako je sve u RS zapravo skretanje pažnje i da manji bh. entitet živi zahvaljujući Federacije.

- U prošloj godini dobit privrednih subjekata u FBiH je četiri milijarde i 900, a u RS dvije milijarde i 70 miliona. To je pokazatelj svega što se dešava u RS-u.

Njima treba nešto da se desi da bi skrenuli pogled javnosti, a da ljudi ne shvate da su im frižideri prazni, da je pitanje da li će dobiti penziju ili platu - kazao je Isak.

Komentarišući izjave određenih političara koji se žele dodvoriti Dodiku, Isak kaže da iznose neistine.

- Sud BiH kome izda nalog, on će to uraditi. 90 posto predmeta Suda BiH vodi FUP. Kako će FUP lišiti slobode Dodika? Vrlo jednostavno. Na teritoriji FBiH vrlo lako, a na teritoriji RS se traži saglasnost, a to će se desiti bez problema. Sve ostalo su nebuloze - naglasio je on.



Pojedini političari iz RS su izjavljivali kako će policija RS štititi Dodika od hapšenja. Isak kaže da to mogu raditi dok Sud BiH ne donese odluku da se uhapsi Dodika.

Osvrnuo se na navode pojedinih političara iz RS-a da će tamošnja policija štititi Dodika od hapšenja.

- Od tog momenta policija RS to ne može raditi. Njih 90 posto su profesionalci, oni neće nasjesti na dnevno-politička prepucavanja. Ovo je više stvar toga ko će se udvoriti Dodiku - kazao je Isak.

Dodik poštuje Šmita

Naglasio je kako on kao Ramo Isak neće nikoga hapsiti, nego institucije države Bosne i Hercegovine.

- U ovoj državi ima zakon koji će se morati poštovati. Dodik je dokazao da poštuje zakon BiH. Odazvao se pozivu Suda, odazvao se optužnici koja je nastala nakon odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita? Jeste. To znači da poštuje i njega - poručio je Isak za TVSA.