Magazinović o evropskom putu BiH: Nije se moglo više s ovim političkim partnerima

Dok čekamo Izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji, optimizam polako nestaje. Kada se slože kockice šta smo uradili, a šta smo propustili uraditi, sve se glasnije čuje kako smo mogli više.

Sve je manje učinjenog dok je i dalje popis obaveza pred Bosnom i Hercegovinom jako dug. Radilo se jeste, ali moglo je i više. Od optimističnog otvaranja pregovara sa BiH do kraja godine, pojavio se novi rok, a to je mart 2024. godine. Mnogi glasno kažu i da otvaranje pregovora sa BiH najmanje ovisi od same BiH, javlja BHRT.

Temelji optimizam

- Ja sam od početka izjavljivao da mi nije jasno na osnovu čega se temelje izjave da možemo mi započeti svoj pregovarački status - kaže Haris Plakalo, analitičar za evropske integracije.

Izjave su su temeljile na usvojenih pet zakona i nekoliko potpisanih sporazuma. Danas se postavlja pitanje je li bilo dovoljno.

– Vjerujem da će ovaj Izvještaj biti ograničeno pozitivan, postignut je ograničeni napredak nije postignut onaj napredak koji bi označio pozitivan izvještaj BiH. S obzirom da nismo usvojili zakone koji su na stolu da se usvoje - dodaje Plakalo.

Više se uradilo nego prije, ali manje nego što se očekivalo.

Učinjen iskorak

– U Briselu je prepoznato da je učinjen određeni iskorak, posebno je on velik kada poredite sa prethodnim godinama kada nije učinjeno ništa. Da je trebalo više – trebalo je, da je moglo više – nije moglo s ovim političkim partnerima gdje za neke zdravorazumske stvari ne dobijate podršku - kaže Saša Magazinović, zastupnik SDP-a BiH U PSBiH.

Podrške je nestalo na Zakonu o sudu BiH, i tu je stao vrtoglavi napredak Bosne i Hercegovine na evropskom putu. Ključno pitanje danas je i to kome je u interesu da BiH ne uđe u EU.

Donedavne izjave kako kraj godine znači početak pregovora sa BiH i najoptimističniji su počeli mijenjati.

- Oni sada govore o nekom drugom intervalu možda u martu, nama bi jako značilo da to bude decembar, da bude do kraja godine - tvrdi Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH.

Do kraja godine ostala su dva mjeseca. Da li je to dovoljno da političari iz Bosne i Hercegovine usvoje svih 14 ključnih prioriteta ili zaista pitanje ulaska naše zemlje u EU ne zavisi od bh. političara već opredijeljenosti zemalja članica da li žele našu zemlju u svojoj porodici. A dovoljno je da jedna bude protiv i da sav trud padne u vodu.