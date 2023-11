Nakon rasprave Vujičića i Grkovića, Cvitanović poručio: Žao mi je što se kolege Srbi svađaju u FBiH

Govoreći o evropskom putu Bosne i Hercegovine, Safet Kešo, zastupnik SDA u Parlamentu BiH, u emisiji Odgovorite ljudima, kazao je da "nema poklona, neće nas podići liftom na 14. sprat, poslali su nas da idemo pješke stepenicama, i bit ćemo prinuđeni da nogom stanemo na svaku od tih stepenica".

- Optimizam je moja ukupna životna filozofija, ali svaki optimizam, pa i u ovom našem današnjem slučaju mora imati temelje. Mi smo navikli još od rata da primamo humanitarnu pomoć, to nas je u dobroj mjeri iskvarilo. Kandidatski status smo dobili kao poklon, očekivali smo i da ovaj današnji korak, da nam se da zeleno svjetlo za otpočinjanje pristupnih pregovora, mi smo i to očekivali da će biti poklon. Moram biti iskren da sam i ja iz geopolitičkih razloga to očekivao, situacija u BiH je vrlo rovita, stalno se zvecka nekim mogućim sukobom. Mislio sam da će nas EU napokon otrgnuti iz interesnih sfera, prije svega Rusije. S druge strane, mislim da su danas donijeli realnu odluku i ne treba se ljutiti - naveo je on.

Neutemeljen optimizam

Dodaje kako je optimizam u izjavama Borjane Krišto i Johana Satlera neutemeljen.

- Ponovo ćemo mi zaigrati na kartu geopolitike jer to je izuzetno nužno, vjerujem da bi otvaranje vrata EU smirilo situaciju u BiH, da bi obeshrabrilo destruktivne političke snage, posebno one koje zagovaraju secesiju - zaključio je Kešo.

Ilija Cvitanović, predsjednik HDZ.a 1990 i delegat u Domu naroda BiH, smatra kako nema nijednog razloga za optimizam.

Dva najlakša uslova

- Ne vidim razlog šta je motiv Satleru da na ovaj način predstavlja ovaj izvještaj. Izvještaj ne zadovoljava ono što je BiH trebala uraditi niti u minimumu. Mi kao država smo ispunili dva najlakša uslova – ukidanje smrtne kazne u zakonima RS i stavljanje u funkciju Odbora za stabilizaciju i pridruživanje, ostalo sve visi u zraku. Nadao sam se zbog geopolitičkih odnosa da će EU prepoznati BiH na nivou bitnosti kao Ukrajinu. Bilo bi loše za politike koje su na vlasti u BiH da su to dobile, jer bi mislili da su zaslužili. Kad bismo mi ovo proveli, nama neće ni trebati EU. Naše aktuelne politike ne žele u EU - poručio je Cvitanović.

Nakon što je Nenad Grković kazao da je jasno navedeno kako je Milorad Dodik glavni krivac za blokade, oštro je reagirao Miroslav Vujičić (SNSD).

Nakon svega, Ilija Cvitanović je rekao "kako mu je žao što se kolege Srbi svađaju u Federaciji BiH."