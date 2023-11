Ugledni advokat Anto Nobilo postaje dio tima za odbranu optuženog Milorada Dodika?!

Anto Nobilo, ugledni hrvatski advokat, kako stoje stvari, bit će dio tima za odbranu Milorada Dodika, predsjednika RS i lidera SNSD-a, u sudskom postupku koji počinje 22. novembra u Sudu BiH, saznaje "Avaz".

Nema sporazuma

Dodikovi advokati već su kontaktirali Nobila, kako bi se aktivno uključio u odbranu. U narednim danima bit će poznato više informacija.

Nobilo je danas potvrdio za "Avaz" da je ostvarena komunikacija i da se sve čeka.

Tvrdi da ne može biti Dodikov advokat.

- Ne mogu biti advokat, jer ne mogu zastupati u BiH. Ne mogu jer nema sporazuma. Međutim, ja mogu biti pravni savjetnik. Imao sam kontakte, to je tačno, ali više o tome ne bih dok to do kraja sve ne definiramo. Ali, imao sam kontakt i vidjet ćemo šta će biti - rekao nam je Nobilo.

Negirao krivicu

Dodiku proces za nepoštivanje odluka visokog predstavnika Kristijana Šmita počinje 22. novembra.

Ranije je Dodik odbio da se izjasni o krivici, kazavši da je Sud nelegitiman. Pitanje je hoće li se pojaviti u sudnici ili će tražiti odgodu.