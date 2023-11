Isak o tvrdnjama iz RS o paradžematima: Operativni podaci s terena govore da su to netačne informacije

Navodno postojanje i djelovanje terorističkih organizacija u Federaciji aktuelizirali su zvaničnici entiteta RS. Od tvrdnji da je islam radikaliziran do paradžemata i povratnika sa stranih ratišta. Institucije RS sve navedeno smatraju prijetnjom za sigurnost Bosne i Hercegovine. No, nadležne institucije ih demantuju. Postojanje paradžemata negiraju i tvrde da sigurnost građana nije ugrožena.

Broj paradžemata nije preciziran

Više od stotinu paradžemata u Bosni i Hercegovini nalazi se u evidenciji MUP-a RS. Njihove aktivnosti budno prate nadležni organi. Tvrdnje, barem, za sada ne prate potpuni podaci. Detalji nisu poznati, a ni broj paradžemata još nije preciziran. Ipak, istupanje ministra unutrašnjih poslova RS bilo je dovoljno da probudi sumnju javnosti u sigurnost države, a Bošnjake označi radikalnim. Islamska zajednica u BiH tvrdnje institucija RS demantuje.

- Nekoliko manjih skupina i pojedinaca koji se nisu odazvali pozivu IZ u BiH na integraciju ostale su djelovati izvan strukture IZ u BiH, no njih je isuviše malo da bi činili makar jedan kompaktan džemat. Kako god, Islamska zajednica nikada nije imala indicije da se radi o bilo kakvim militantnim skupinama, posebno ne "terorističkim organizacijama" ili "vojnim kampovima". Pokušaje da se ovo pitanje zloupotrijebi kako bi se iskonstruisala navodna opasnost od "radikalnih islamskih/bošnjačkih skupina" Islamska zajednica smatra zlonamjernim i tendencioznim podmetanjima - naveli su iz Islamske zajednice u BiH.

Tačne i detaljnje podatke o registrovanim paradžematima novinari FTV-a tražili su od MUP-a RS. No, odgovor nisu dobili. Baš kao ni konačnu procjenu sigurnosti u državi od ministra sigurnosti BiH Nenada Nešića. S druge strane, nadležni u Federaciji BiH tvrde da je riječ samo o populizmu.

"Nemaju nikakve informacije"

- Nemaju oni nikakve informacije, ništa to nije tačno. Sve informacije koje bi neko mogao imati, to su naše obavještajne agencije, a obavještajne agencije nemaju te informacije, to znači nemaju takve. Naši operativni podaci s terena također govore da su to netačne informacije - poručuje Ramo Isak, ministar unutrašnjih poslova FBiH (Snaga naroda).

Prema tvrdnjama ministra unutrašnjih poslova RS, pod lupom su i povratnici sa stranih ratišta. Ponovo bez konkretnih podataka. U Federaciji nešto jasniji.

- Nema više povratnika iz Sirije. Iz Ukrajine se pojavljuju, još ćemo utvrditi ko je bio u Ukrajini itd. Radimo operativno, ali sve to ne može da ugrozi sigurnost Bosne i Hercegovine jer su to samo pojedinačni slučajevi. Trenutno nemamo tih organizovanih grupa, niti terorističkih ćelija - dodaje Isak.

Predstavnici RS, čini se, fokusirani su na terorizam i to isključivo na području Federacije. Paradžemate i potencijalne terorističke ćelije označili su kao prijetnju za sigurnost države, pa će tražiti raspravu o tome u Narodnoj skupštini RS i Parlamentu BiH.