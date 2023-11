Šteta: U fokusu su nam bili i ostat će građani i kvalitetni projekti

Na sjednici Skupštine KS izabrana je nova Vlada, a novi-stari ministar saobraćaja bit će Adnan Šteta. Nakon što je izabran na ovu funkciju on se oglasio na društvenim mrežama, gdje je kazao da rezultat mora biti vidljiv ako interes građana, potrebe svakog ko živi u kantonu stave u fokus rada.

- Prvi put kad sam preuzeo funkciju ministra saobraćaja - napravili smo prvi i za mene najvažniji korak - pitali smo građane šta žele, šta mora i može biti bolje. Za novac građana - građani moraju dobiti ono što im treba. Godine prolaze, a često zaboravljamo kako je bilo ranije, da li se nešto promijenilo, što je normalno - naveo je Šteta.

Osvrnuo se i na ono što se do sada uradilo.

- Prije par godina nismo mogli koristiti kupone kod oba prevoznika, sada je to moguće. Đacima i studentima, kao i penzionerima sa minimalnom penzijom omogućen je besplatan javni prevoz. Prvi smo u Europi koji smo to omogućili. 40 minibuskih i autobuskih linija vraćeno je u redovan sistem javnog prevoza. Godinama nisu saobraćale. Počeo je saobraćati voz do Ilijaša i do Pazarića, i samo na te dvije linije činimo 35 posto od ukupnog broja putnika u Federaciji. Nastavit ćemo saradnju sa Željeznicama FBiH i učiniti sve da je unaprijedimo.