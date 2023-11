Pad cijena goriva u BiH zbog globalnog smanjenja potražnje

Na svjetskim tržištima cijene nafte bilježe pad uslijed smanjene potražnje, što se odražava i na bh. tržište goriva, izjavili su stručnjaci za Nezavisne novine. Cijene na benzinskim pumpama u Banjaluci su od ponedjeljka niže, krećući se od 2,43 do 2,52 KM za litar benzina, dok dizel košta od 2,69 do 2,74 KM. Sarajevske cijene su također snižene, s dizelom u rasponu od 2,56 do 2,72 KM, a benzin od 2,56 do 2,66 KM.

Đorđe Savić, predsjedavajući Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore RS, ističe da je došlo do pada cijena goriva za pet feninga u odnosu na prethodnu sedmicu. Očekuje da će se cijene zadržati na sadašnjem nivou pet do deset dana, bez obzira na geopolitičke izazove.

Stručnjak za energetiku, Almir Bečarević, smatra da su trenutne cijene goriva na pumpama u BiH prihvatljive, odražavajući svjetske cijene nafte. Međutim, upozorava na smanjenje aktivnosti u vezi s potražnjom te naglašava da će budućnost cijena ovisiti o globalnim dešavanjima.

Murisa Marić, izvršna direktorica Udruženja građana DON Prijedor, ističe značaj padanja cijena goriva za potrošače. Ipak, naglašava da niže cijene goriva neće nužno rezultirati sniženjem cijena osnovnih životnih namirnica.

Na svjetskim tržištima, cijene nafte su pale četvrtu sedmicu zaredom zbog zabrinutosti trgovaca zbog slabljenja potražnje, s londonskim barelom po cijeni od 80,60 dolara i američkim od 75,90 dolara.