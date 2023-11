Petigru: Zabrinulo me što je Stoltenberg rekao da BiH ne može u NATO bez konsenzusa, jer to je nemoguće u ovakvom Predsjedništvu BiH

Dejvid Petrigru (David Pettigrew), profesor filozofije na Američkom univerzitetu Southern Connecticut State University, član Steering Commiteeja, Programa za izučavanje genocida na Univerzitetu Yale, gostovao je u programu Face TV.

- Izrael stvara uslove koji onemogućavaju životu u Gazi, a to me podsjeća na genocid u Srebrenici i opsadu Sarajeva. Ruski svijet se planira proširiti, ujediniti Rusku pravoslavnu crkvu, a to se proteže i na srpske pravoslavce. U Ukrajini i u Gazi se odvija katastrofalno nasilje, politike desnica jačaju. U svijetu se dešavaju ratni zločini, bombarduju se škole, izbjeglički kampovi. Moraju se vratiti ljudska prava Palestincima, nadam se da će se podići optužnica na Međunarodnom krivičnom sudu. Vjerujem da će se optužnica podići protiv pojedinaca, a ne države. Imamo dokaze, imamo izjave koje daju izraelski političari. Etničko čišćenje nije definisano kao posebno djelo; važno je pitanje da li se čini zločin genocida. Postoji genocidna dimenzija operacija koje vodi Izrael. Izrael želi da druge zemlje prihvate određeni broj ljudi iz Gaze, a to se zove prisilno premještanje i to je zločin protiv čovječnosti - kazao je Petigru.

Ističe da tu postoji genocidna dimenzija.

- Vidljiva je genocidna dimenzija, jezik koji koristi Izrael: uklanjanje, raseljavanje… Oni stvaraju uslove koji onemogućavaju životu u Gazi, to me podsjeća na opsadu Srebrenice. Zabrinulo me što je Stoltenberg rekao da BiH ne može u NATO bez konsenzusa, a to je nemoguće u ovakvom Predsjedništvu BiH. Situacija u Gazi nije potpuno ista kao u Srebrenici. Može se porediti i sa opsadom Sarajeva. Izrael se sveti zbog napada Hamasa. Postoje mnogi građani Izraela koji su protiv rata i treba doći do prekida vatre. U pismu predsjedniku Bajdenu naglasili smo da se treba kretati u pravcu pravednog društvenog poretka. Rješenje koje podrazumijeva dvije države je nešto na čemu se radilo godinama. Moguće je da Izrael i Palestina budu jedna država - mišljenja je Petigru.