Dok raste potreba za stranim radnicima: Stotine hiljada na birou, a ne traže posao

- Formalno se vode kao nezaposleni, a možda ne traže posao - rade nacrno ili uopće fizički nisu prisutni u zemlji, odnosno rade vani, ili imaju drugi vid dohotka. To kreira jednu zabludu kada govorimo o nezaposlenosti, a, s druge strane, naročito posljednje dvije godine imamo izuzetan nedostatak radne snage, posebno u određenim industrijama - kaže nam Čavalić.

U moru statističkih podataka izdvajaju se i oni o radnoj snazi, gdje je, u drugom kvartalu ove godine, prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, od ukupno radno aktivnog stanovništva bilo 760.000 zaposlenih i 131.000 nezaposlenih osoba.

Prema Čavalićevim riječima, uz registriranu nezaposlenost, postoji i anketna, koja je dosta preciznija. Kako navodi, ključne reforme trebaju ići u pravcu da zavodi za zapošljavanje ne budu evidentičari, već da, zaista, posreduju u zapošljavanju, a da se, s druge strane, svim građanima omogući da imaju zdravstveno osiguranje, kako se ne bi samo iz tog razloga prijavljivali.

Odlazak radnika

Slaže se da je problem radne snage sve izraženiji i da će radno sposobno stanovništvo i dalje odlaziti, a to se, kaže on, događa širom Evrope.

- Možemo uključiti radnu snagu koja je trenutno blokirana donošenjem zakona o studentskom radu, ali i formalizirati uvoz inozemne radne snage. Međutim, to treba ograničiti samo na one poslove koje naši građani, tj. radnici nisu spremni raditi - zaključuje on.

Normalna pojava

Sve je izraženija slaba zainteresiranost nezaposlenih za razne edukacije i prekvalifikacije kako bi bili konkurentni na tržištu rada.

- To je budućnost tržišta rada, da se neko može brzo prekvalificirati, odnosno prijeći iz jedne oblasti u drugu. U razvijenim zemljama svijeta to je normalna pojava - kaže Čavalić.