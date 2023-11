(Ne)rješavanje stambenog pitanja mladih: Kako s 12.000 KM kupiti stan od 200.000 maraka

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo raspisalo je 23. oktobra javni poziv za subvencioniranje troškova rješavanja stambenog pitanja mladih.

Predmet javnog poziva je odobravanje nepovratnih novčanih sredstava kandidatima po redoslijedu s konačne liste u iznosu do 12.000 KM, a u zavisnosti od raspoloživih sredstava u budžetu Kantona Sarajevo za ove namjene.

Loše procjene

Javni poziv je zatvoren 14. novembra, a dosad je zaprimljeno 1.295 prijava, ne uzimajući u obzir prijave putem pošte, pa će cifra od 1.295 zasigurno biti premašena.

Postavlja se pitanje kako će Vlada KS raspodijeliti sredstva s obzirom na veći broj prijavljenih.

Za subvencioniranje troškova rješavanja stambenog pitanja mladih u ovogodišnjem budžetu KS osigurano je 5,5 miliona KM. Koristeći matematiku, ukoliko se ovaj iznos podijeli, naprimjer, na 1.300 prijavljenih, to znači da će svaki kandidat dobiti 4.230 KM, što je poprilično malo novca, u odnosu na obećanih 12.000 KM.

Nema uvida

Prof. dr. Sanel Halilbegović, finansijski stručnjak, kazao je za „Avaz“ kako je ova mjera potpuno besmislena.

- Mi nemamo uvid u to ko su ti mladi, da li su to djeca nekih političara ili bogataša koja apliciraju na ovaj program, ne zbog toga da bi im oni pomogli da kupe stan, oni će ga kupiti svakako, nego kako bi uzeli novac jer imaju priliku. Iz perspektive doktora i profesora finansijskih nauka koji radi s mladim ljudima, mogu da posvjedočim da prosječan mladi čovjek danas ne može kupiti ništa, pogotovo ne u Kantonu Sarajevo, on ne može da „skucka“ da dobije kredit, a kamoli da mu 12.000 KM pomogne u odluci da kupi stan koji košta 200.000 KM. Za te pare ne može ni kuhinju opremiti - ističe Halilbegović.