Marija Jarak postala prva žena u BiH sa transplantiranim srcem koja je rodila dijete

Marija Jarak postala je prva žena u BiH sa transplantiranim srcem koja je rodila dijete, saopćilo je udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika FBiH.

Kako navode, ona je obolila sa samo 14 godina, i preživjela tešku bolest, strepnje, muke i patnje.

- Zajedno sa njom je patila i njena porodica. A onda je nečije da omogućilo da Marija dobije novo srce i da krene u novi život. Transplantacija se dogodila u austrijskom Insbruku prije 16 godina, a srce je stiglo iz Njemačke. Srednja škola, fakultet sve uspješno završeno, mladalački dani. A onda se, što je i prirodno, zaljubila u svog Marina. Doživjela je i svoj najsvečaniji trenutak u životu, a to je njena svadba. Ono o čemu su maštali ona i njen Marin je beba. To, još samo taj cilj da ostvare. Bilo je sigurno stresno pa donekle i rizično da se trudnoća dovede do kraja. Ipak, desilo se - navodi Udruženje.

Prošlog mjeseca na svijet je došla mala Iva, što je bio najsretniji dan za Mariju i Marina.

- Do trenutka kad sam saznala da te nosim ispod srca čekala sam dugih 5 godina i 8 mjeseci. Bog samo zna koliko sam te željela i voljela dok si mi samo u mislima bila. Ispod srca sam te nosila 7 mjeseci. A onda si, djevojčice moja, požurila da nas upoznaš, jer ti izgleda ne voliš čekati. Ipak, malo si više požurila pa si morala biti još 34 dana u bolnici. E to mi je čekanje najteže palo. Možda jer sam se onog dana, kad si se ti rodila, rodila i ja, tvoja mama. Hvala ti što si postala moj smisao. Hvala ti što si pokazala da si pravi mali borac, mala lavica. Hvala dragom Bogu što mi te poslao - rekla je Marija Jarak.