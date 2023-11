Helez: Oružane snage BiH su simbol državnosti

Ministar odbrane BiH Zukan Helez je kazao da je nakon ceremonije proslave 18 godina postojanja Oružanih snaga BiH, upriličena primopredaja 68 automobila, odnosno prve tranše od 68 automobila za potrebe deminirskog tima, koje donira Evropska unija.

- Posebno bih se zahvalio gospođi Ajhorst i gospodinu Satleru. Ovaj cijeli proces, otkako smo započeli do danas trajao je skoro dvije godine i to je relativno kratak period u ovakvim procesima. Ovo će dobro doći našem Deminirskom bataljonu iz razloga što smo ranije morali koristiti helikoptere kada je teren nepristupačan. Sada su ova vozila osposobljena, i kola hitne pomoći i specijalizirana deminerska vozila koja će ići skupa, da dođu na nepristupačan teren, tako da će biti manje stradalih, a nadam se i želim da niko nikad ne nastrada - kazao je Helez.

Višegodišnji projekt

Helez je, odgovarajući na novinarsko pitanje, kazao da, kad je riječ o opremi, imaju višegodišnji projekt, kada se radi o uniformama, osigurano je 39 miliona KM.

- Već smo nabavili 1.700 uniformi. Što je jako bitno, naše domaće firme proizvode, prije svega firma iz Tešnja. To je veliki zajednički uspjeh naših domaćih snaga. Ove uniforme koje su nove i koje koriste naše Oružane snage ubjedljivo su najboljeg kvaliteta u regionu - naveo je Helez.

Kada je riječ o ostaloj opremi, kaže da su postojale blokade u Vijeću ministara BiH od 2017. godine.

- Predsjedništvo je donijelo odluku o modernizaciji, ili plan modernizacije Oružanih snaga, čime je Vijeće ministara bilo dužno da izdvoji za svaki budžet, svake godine, određenu svotu novca. Međutim, to se nije dešavalo. Uvijek se to blokiralo. Prošli saziv nismo imali u dvije godine nikako usvojen budžet, bila je odluka o privremenom finansiranju. Tako da sve što nabavimo, to je iz unutrašnjih rezervi, sačuvamo novac - kazao je ministar Helez.

Značajna suma

Naveo je da će ove godine, također, ostati značajna suma novca da ulože u opremu i naoružanje.

- Ali naravno, imamo i pomoć paketa koji je odobren na Samitu NATO-a u Madridu prošle godine. To je negdje u visini od 54 miliona eura. To već polako ide i otplaćuje se. Kada su u pitanju helikopteri, po ko zna koji put, naši prijatelji Sjedinjene Američke Države su izdvojile novih 44 miliona za nabavku helikoptera. To će biti u narednom periodu naš bilateralni sporazum - kazao je Helez.

Istakao je da su Oružane snage BiH simbol državnosti BiH.

- Posebno želim da čestitam ovaj jubilej pripadnicama i pripadnicima Oružanih snaga i građanima Bosne i Hercegovine s porukom da su Oružane snage simbol državnosti Bosne i Hercegovine i najveći integrativni faktor u Bosni i Hercegovini - zaključio je Helez.