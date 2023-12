Na mjestu oštećenja kolosalnog mosta Počitelj i dalje stoji krletka

Na jednom od spojeva mosta Počitelj, tačnije, između stubova S3 i S4, visine od 92 i 91 metra, gdje su prije četiri mjeseca uočene pukotine, i dalje stoji krletka.



Kada će i na koji način oštećenja biti sanirana, u Javnom preduzeću „Autoceste FBiH“ bez odgovora. Podsjetimo, početkom oktobra su nam iz „Autocesta FBiH“ poslali sljedeći odgovor:

- U toku je analiza dostavljenih rješenja, kako bi se izradila adekvatna rješenja za otklanjanje predmetnog nedostatka.

Lokalne nepravilnosti

Most Počitelj, najveći most na koridoru 5C i jedna od najviših građevina u regiji sa stubovima koji dosežu do 100 metara, spojen je početkom jula.

Nepunih mjesec poslije otkriveno je da je između stubova S3 i S4 došlo do napuknuća. Do toga su, navodno, dovele lokalne nepravilnosti prilikom polaganja kablova za prenaprezanje.

- Most Počitelj ima neupitnu mehaničku otpornost i globalnu stabilnost, zaključeno je i poručeno sa sastanka koji su 8. avgusta održali predstavnici „Autocesta FBiH“ i drugih subjekata uključenih u izgradnju ovog kolosalnog projekta.

Ugovor za izgradnju mosta Počitelj, koji je označen kao LOT2 dionice Počitelj - Zvirovići potpisan je 20. juna 2019.godine. Datum završetka radova bio je predviđen za 14. mart 2022. godine.

Iz opravdanih razloga prvobitni rok završetka radova je produžen za 175 dana, odnosno do 5. septembra 2022. godine. Izvođač radova, azerbejdžansko-kineski konzorcij Azvirt Limited Liability Company Sinohydro Corporation limited i Powerchina Roadbridge Group je tražio dodatno produženje roka do avgusta ove godine.

JP Autoceste FBiH je utvrdilo da je zahtjev za dodatno produženje roka za izvođenje radova neopravdan, s obzirom na to da je već bilo određeno produženje roka za 175 dana, a svi radovi na mostu Počitelj su mogli biti završeni u već produženom roku za izvođenje.

Istekao novi rok za izvođenje radova

Kako je ranije određeni novi rok za izvođenje radova istekao 5. septembra 2022. godine, u JP Autoceste FBiH su pokrenuli proceduru naplate ugovorne kazne zbog kašnjenja završetka mosta Počitelj.

Dionica Počitelj–Zvirovići će biti završena i puštena u promet do kraja ove godine koja se veže na već ranije izgrađenu dionicu Zvirovići-Bijača čime će 21 kilometar autoceste u Hercegovini biti u prometu - izjavio je u intervjuu za posljednji bilten „Autocesta F BiH“, Denis Lasić, v.d.direktora ove kompanije.

Most Počitelj ima šest stubova i dva upornjaka. Najviši stub je od 97 metara, a dužina mosta je skoro kilometar.

Izgradnja mosta se finansira se iz sredstava osiguranih u okviru Ugovora o zajmu sklopljenog sa Evropskom investicijskom bankom (EIB) i bespovratnim sredstvima Evropske unije koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Ukupna vrijednost radova za izgradnju mosta Počitelj je 28.114.889,53 eura bez PDV-a.