Mijatović poručio partijskim drugovima: Postajete gori od SDA i Bakira, sa Dodikom se takmičite u ludilu

Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Vojin Mijatović i potpredsjednik SDP-a oglasio se na društvenim mrežama i poslao znakovitu poruku stranačkim kolegama.

Njegov status prenosimo u cijelosti.

- Drugovi, Bosna i Hercegovina od Jadrana do Save, od Drine do Une, jesmo li zaboravili to.

Drugovi, Nermin vam obezbijedio pozicije pa vas pjesma ponijela, gori od SDA i Bakira postajete.

Drugovi sa mahnitim Dodikom i njegovim hobitima se takmičite u ludilu?

Drugovi ili se vratite SDP-u ili da se rastajemo, ja sam jednom podnio ostavku na ministarsko mjesto, nemam problem da to drugi put uradim.

Drugovi mi smo partija mira ne rata, nismo mi ni Dodik ni Bakir! Drugovi ljudski upozoravam, a Dodiku i hobitima kratka poruka: "M*rš u pi**u materinu" - napisao je Mijatović.