BiH sve više ovisi o uvozu koji diktira cijene: Hoće li građani još skuplje plaćati meso

Zbog rasta cijena hrane brojnim građanima BiH i meso se sve rjeđe nalazi na tanjiru. Iako građani preferiraju i radije biraju meso iz domaće proizvodnje, nažalost, ono uvozno prednjači. Upravo takvo meso diktira i cijene, koje su i dalje vrlo visoke.



Bez utjecaja

Kilogram teletine s kostima košta 17 KM, a bez kosti od 22 do 24 KM. Junetina se može pronaći po cijeni od 13 do 14,50 KM bez kosti, dok kilogram mljevenog mesa košta 12,50 KM. Kilogram pilećih fileta se kreće od 12,50 do 16 KM, krilca od 7 do 8 KM, a cijelo pile od 6,75 KM do 7 KM. Kilogram pastrmke košta od 11,20 KM. Kako su nam kazali u pojedinim mesnicama, građani najčešće prate akcije.

Prema riječima Maida Jabandžića iz kompanije „Madi“, dok je cijena piletine prilično stabilna, to se ne može reći za crveno meso.

- Što se tiče crvenog mesa, na sedmičnoj bazi imamo konstantno poskupljenje iz Italije, Poljske i slično, a na to mi ne možemo nikako utjecati - rekao nam je Jabandžić.