Dodik: Sa Čovićem nema prizemnih podvala kao što bude s Izetbegovićem

Milanović je konzistentan predsjednik, volim s njim razgovarati, a Hrvatska je nepravedno izbačena iz procesa odlučivanja kroz Savez za implementaciju mira u BiH, rekao je prilikom gostovanja u centralnom dnevniku HRT-a Milorad Dodik, predsjednik RS.

Dodik se osvrnuo na proces koji se protiv njega vodi u Sarajevu. Ustvrdio je kako je to politički, a ne pravni proces.

"Primarno politički proces"

- To je primarno politički proces. Nema nikave osnove u zakonu. Činjenica je da stranac koji nije izabran, odlukom mijenja zakon, štiteći svoja nedjela, tvrdeći da svako ko ne postupa kako on kaže, zato što je on neko izmišljeno božanstvo, ide u zatvor na šest mjeseci do pet godina - rekao je Dodik u Dnevniku HRT-a. Poručio je kako to govori više o Bosni i Hercegovini te ustvrdio kako je ta zemlja apsurdna.

- Tako je i u ovom slučaju. To govori više o BiH, zemlji koje nema, koja je apsurdna, koja nije sređena. Da jedan stranac može mijenjati zakonodavstvo, to ne može proći ni kod ličioca na pravnom fakultetu, a kamoli kod studenata - ustvrdio je.

Citirao je nobelovca Ivu Andrića te ustvrdio da kada se uđe u BiH - logika prestaje.

- Sve upućuje na onu Andrićevu: Kada uđeš u BiH - prestaje logika. Ovdje nikakve logike nema. Imate sud i tužilaštvo na nivou BiH koji nemaju ustavnu osnovu jer ustav BiH nije dao pravo BiH na pravosuđe. To je nametnuto odlukama koje nisu u skladu ni s ustavom ni s Dejtonom - zaključio je.

O tvrdnjama Heleza

Dodik se osvrnuo i na tvrdnje Zukana Heleza koji je nedavno ustvrdio da se na teritoriju RS nalaze kampovi za obuku paravojnih grupa.

- Zgodna laž koja se plasira već duže vremena. Lažni narativ o ruskom utjecaju. To je za prestravljene građane Brisela gdje ja idem danas, kada nemate struje u jednoj ulici, kriv je Putin, a ne lokalne vlasti. Zgodna laž. Nikakvih kampova nema, paravojnih formacija nema. Ako imate EUFOR, snage koje su zadužene za sigurnost u BiH i praćenje razvoja situacije i kada oni kažu da toga nema, što da ja objašnjavam više - zapitao se Dodik.

Dodao je ipak, kako "postoje ozbiljne informacije" o prisutnosti bivših ISIL-ovih boraca u BiH.

- S druge strane postoje ozbiljne informacije o džematima i paradžematima, stranim ratnicima, onima koji su bili u ISIL-u pa se vratili i njihovim porodicama. To je jedna geneza koja postoji, vuče se i nije nestala - dodao je.

Otcjepljenje RS

Na pitanje o tome vodi li Republiku Srpsku na put otcjepljenja, Dodik se našalio da će se prije ostatak BiH otcijepiti od RS.

- Ja mislim da će se prije ostali dio BiH otcijepiti od RS, a ne mi od njih - rekao je.

Komentirao je i odnos s predsjednikom Zoranom Milanovićem. Ustvrdio je kako je konzistenatan političar koji "dobro razumije" stvari te da dijele iste vrijednosti.

- Milanović je konzistentan predsjednik. Volim s njim razgovarati. On je uvijek neformalan i zato je zanimljiv. Čovjek koji štiti interese svoje države. I ona je potpisnik Dejtonskog sporazuma i time i garant Dejtonskog sporazuma. Nepravedno izbačena kao i Srbija iz procesa odlučivanja Saveza za impelmentaciju mira u BiH - kazao je.

- Time se Hrvatska što se tiče BiH stavila na marginu kao i Srbija, a neki drugi su stavljeni u poziciju da nešto odlučuju o BiH. Mislim da predsjednik Milanović to vrlo dobro razumije i da dijelimo iste vrijednosti - dodao je.

Najbolja saradnja sa Čovićem

Dodik se osvrnuo i na svoj odnos s političarima u BiH. Ustvrdio je kako bolje sarađuje s Draganom Čovićem nego što je to slučaj s Bakirom Izetbegovićem.

- Složeni su odnosi u BiH. Kada god pokušate govoriti apstraktno, onda riskirate da ste u problemu. S Čovićem razgovaram dugo godina. Nikada nismo došli u poziciju da budemo posvađani da se nešto što je dogovoreno - ne ispoštuje. Nema prizemnih podvala kao što bude s Izetbegovićem. To će vam potvrditi Čović, ja i svi drugi - rekao je.

- To je rezultat toga što su Amerikanci dugo od njih pravili favorite. Oni uvijek znaju da će iza njih stati Amerikanci na štetu Hrvata i Srba. Oni uvijek imaju lagodnu poziciju pa mogu i da lažu - dodao je Dodik.