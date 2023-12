Bogat novogodišnji program u gradovima na primorju Crne Gore

U gradovima na primorju Crne Gore i ove godine pripremljen je bogat prednovogodišnji i novogodišnji program.

Predstavljanje zimske i novogodišnje ponude u gradovima na primorju Crne Gore, kao i zimske turističke sezone u ski-centrima održano je danas u Sarajevu.

Predstavnici turističkih organizacija Budve, Tivta, Herceg Novog, Kotora, Ulcinja i Bara predstavili su zimsku i novogodišnju ponudu u gradovima na primorju Crne Gore, kao i zimske turističke sezone u ski-centrima.

Pretpraznično raspoloženje u Budvi

Tijana Kotarac, PR služba Turističke organizacije Opštine Budva, kazala je da tradicionalno dolaze u Sarajevo da pozovu Sarajlije i bh. građane kako na novogodišnja dešavanja na cijelom crnogorskom primorju, tako i na zimsku skijašku sezonu.

- Što se Budve tiče, već je počelo neko pretpraznično raspoloženje, svako veče muzička gostovanja, uglavnom lokalnih bendova. Novogodišnji koncerti kreću 30. decembra - kazala je Kotarac.

U novu godinu goste u Budvi uvest će Toni Cetinski. Istu noć pjevat će i Đorđe David, Ivana Peters i Van Gogh. Za reprizu Nove godine nastupit će Nikola Rokvić, Marija Šerifović i Željko Joksimović.

- Kako u Budvi tako i u drugim gradovima crnomorskog primorja bit će fantastično, veselo, s mnogo muzičkih zvijezda - navela je Kotarac.

Zadovoljni posjetom bh. građana

Prema njenim riječima, zadovoljni su posjetom bh. građana crnomorskom primorju.

- Kada je u pitanju Budva, to je oko 20 posto od ukupnog broja gostiju. Sve to zavisi od perioda do perioda i koliko imamo registrovanih gostiju. Kada je riječ o Novoj godini, gosti iz Bosne i Hercegovine su među prva tri tržišta, ako ne i drugo tržište. Pored tržišta Srbije, svakako su gosti iz Bosne i Hercegovine najbrojniji tokom novogodišnjih praznika - dodala je Kotarac.

I Nina Lakičević, direktorica Turističke organizacije Tivat, kazala je da su im za novogodišnje praznike najbrojniji gosti iz Srbije i Bosne i Hercegovine.

- To nas najviše i raduje, jer smo po prirodi i najbliži. Po najavama i rezervacijama naših hotelijera, vidimo da je jako dobar odaziv i ove godine. Velika su nam očekivanja za novogodišnji period, jer mislim da smo se potrudili da sve dobro organizujemo. Program počinje 15. decembra i traje do 15. januara. Svakog vikenda ćemo imati koncerte. U Novu godinu ulazimo s koncertom Bojana Delića i Harisa Džinovića - pojasnila je Lakičević.

Mirza Krcić, savjetnik direktora Turističke organizacije Opštine Kotor, kazao je da ove godine ovaj crnogorski grad priprema bogat novogodišnji program.

Veliki broj izvođača

- Ključno je da najavim da će 31. decembra nastupiti Severina, a 1. januara 2024. Dino Merlin. Tu je i manifestacija od "Božića do Božića", veliki broj izvođača s prostora bivše Jugoslavije. Prije 40 godina je bio poziv za Zimske olimpijske igre, a sada vas zovemo da svi dođete na more - najavio je Krcić.

Poziv bh. građanima za novogodišnje praznike da dođu u Crnu Goru uputio je i Ivan Kovač, koordinator Turističkog informativnog biroa Turističke organizacije Opštine Bar.

- Bar iz godine u godinu dokazuje da je pravi epicentar kada su u pitanju veliki koncerti. Ove godine za Novu godinu imamo Lepu Brenu. Pozivam vas da dođete u Bar i da zajedno uđemo u 2024. godinu - izjavio je Kovač, prenosi Anadolija.