Oglasio se vozač autobusa koji je izbacio staricu iz vozila: Nije se radilo o karti, ta gospođa mi je pravila probleme

Navodi da je ona znali namjerno unijeti kese sa smećem koje bi razbacala po autobusu.

- Žena je jednostavno kao da je bila pretplaćena na moj autobus. Ja znam da nisam to trebao uraditi ali svaki čovjek pukne u jednom momentu, odu živci. Ali želim da kažem ovima što pišu, da nije bila riječ o karti.

Dobio otkaz

Nije njoj niko tražio kartu i nije bila sporna karta. Ta žena godinama pravi probleme. Znala je napadati putnike, pljuvati, razbacivati smeće. Nema šta nije radila. I ono na snimku kako izgleda, ono baš i nije tako.

Nisam je trebao onako baš fizički uhvatiti. Ja sam nju samo spustio iz autobusa i ona se sama bacila tamo prema narodu i počela je da vrišti. Jer kada ti nekoga baciš, on se sav polomi. Ja nju faktički nisam bacio, ja sam je samo spustio. Krivo mi je što sam to uradio, ali šta ću ja sad. Bože moj. Morat ću tražiti novi posao zbog toga a nije to toliko...

Dobio sam otkaz zbog pritiska naroda što piše te poruke, onda je i Ministarstvo izvršilo pritisak. Sad sam suspendovan odnosno dobio sam otkaz samo što nije još tu.

Nije dolazila ni policija, nisam dobio prekršaj i ne bježim od odgovornosti. Ja sam to uradio ali nije trebalo da to uradim. Šta ćeš Bože moj. Čovjek pukne – rekao je Radoš za "Crna-hronika.info".