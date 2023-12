Gradsko vijeće Mostara usvojilo Nacrt budžeta za 2024. godinu

Gradsko vijeće Grada Mostara usvojilo je na sjednici u petak Nacrt budžeta za 2024. godinu u planiranom iznosu od 140 miliona maraka.

Također, Gradsko vijeće usvojilo je i rebalansirani budžet Grada Mostara za tekuću godinu, kao i Nacrt zajedničke komunalne potrošnje Grada Mostara.

Javna rasprava

Prema riječima predsjednika Gradskog vijeća Mostara Salema Marića, gradski budžet trebao bi biti usvojen krajem godine, kada je planirana još jedna sjednica Gradskog vijeća, te bi se u 2024. godinu ušlo s pripremljenim finansijskim dokumentima za Grad Mostar.

- Svoje sugestije i prijedloge na Nacrt budžeta Grada Mostara za 2024. godinu građani, ali i nevladine organizacije, mogu iznijeti putem javne rasprave na linku Grada Mostara – dodao je Marić.

Gradonačelnik Mostara Mario Kordić istaknuo je važnost usvojenih dokumenata radi finansijske stabilnosti.

- Usvojeni su vrlo važni dokumenti kako bi imali stabilnu finansijsku situaciju u sljedećoj godini i kako bi se projekti koji su započeti mogli i završiti - rekao je mostarski gradonačelnik.

Veći budžet

Dodao je da je budžet za iduću godinu planiran u iznosu od 140 miliona maraka i veći je u odnosu na prethodnu za gotovo 10 miliona maraka, a njime, za sada, nisu obuhvaćeni kapitalni projekti.

- Nacrt je značajno viši nego prošlogodišnji i u njega za sada ne spadaju kapitalni projekti. Naime, praksa je da do kraja fiskalne godine, kraj prvog mjeseca, imamo račune koliko je sredstava utrošeno, te onda ta sredstva priključimo ovom budžetu. Očekuje da bi to moglo biti otprilike 140 miliona maraka, što je više nego prethodne kada je to bilo blizu 130 miliona maraka - pojasnio je gradonačelnik Kordić.

Osim finansijskih dokumenata, na današnjoj sjednici Gradskog vijeća su izvještaji o radu osnovnih škola, odluka o finansiranju prijevoza jednodnevnih izleta za predškolski i osnovnoškolski uzrast na području Grada Mostara te odluke o imovinskim predmetima.