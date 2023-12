Aleksandar Popov: Ne čudim se Dodiku, radi ono što mu je dozvoljeno

U Centralnom dnevniku na Face TV je gostovao Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada.



Neke od njegovih izjava o aktuelnoj situaciji u regionu pročitajte u nastavku.



- Ključno je pitanje odnos Srbije prema RS-u. Vulin u sred Banje Luke govori o srpskom svijetu i ujedinjavanju srpskih država. Niko nije odreagovao na to. Ni dan danas ne mogu da razumijem šta se desilo u Banjskoj. Ne može čovjek koji je upućeniji u stvari šta je bila ideja u Banjskoj. Ovo stanje u BiH predugo traje. Ne čudim se Dodiku, on radi ono što mu je dozovoljeno. Čudi me ko je bio spriječen da se to desi. Bosna i Hercegovina je i dan danas protektorat - kazao je Popov gostujući u Centralnom dnevniku.