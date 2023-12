Snijeg uzrokovao kolaps na cestama u BiH

Na putevima u Bosni i Hercegovini danas se saobraća usporeno, po mokrom i klizavom kolovozu, saopćeno je iz Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba (BIHAMK), javlja Anadolu.

Otežan je i saobraćaj u Bosni i Hercegovini usljed snijega koji je počeo padati u popodnevnim satima.

U višim planinskim predjelima pada susnježica ili snijeg i ponegdje se zadržava na kolovozu. Izdvajaju putne pravce: Sarajevo - Rogatica (Romanija), Trnovo - Foča (Rogoj), Sarajevo - Tuzla (Karaula), Bihać - Bosanski Petrovac (Ripač), Bosanski Petrovac - Drvar (Oštrelj), Koprivnica - Bugojno - Kupres - Livno, Jablanica - Blidinje - Posušje, Blidinje - Tomislavgrad i Glamoč - Mlinište.

Skreću pažnju i na odrone kamenja na kolovoz. Zbog većeg odrona, obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Crna Rijeka - Jajce, a alternativni pravac je preko Mrkonjić Grada.

Apeluju na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno, da obavezno drže odstojanje između vozila i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu.

Sanacioni radovi izvode se na magistralnim putevima: Jablanica - Mostar (most Begića i Begovića), Novi Travnik - Bugojno (preko Rostova), Bilješevo - Lašva, Ključ - Sanski Most (na ulazu u Sanski Most, kod Vodenog parka) i Čevljanovići - Nišići. Na mjestima izvođenja radova saobraća se usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima: Velika Kladuša, Gradina, Bosanska Dubica i Bosanska Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.