Kvalitet zraka u Kantonu Sarajevo još narušen, ali bolji nego jučer

Vlada Kantona Sarajevo objavila je da je kvalitet zraka još narušen u većem dijelu Kantona, ali poboljšan u odnosu na prethodni dan.



Navode da je u toku protekle noći i u jutarnjim satima došlo do slabljenja inverzije u većem dijelu Kantona, što je dovelo do djelimičnog čišćenja atmosfere.

Međutim, vremenske prilike i dalje ne pogoduju kvalitetu zraka, tako da se prema večernjim satima ponovo očekuje temperaturna inverzija, uz slab vjetar, usljed čega dolazi do akumuliranja zagađujućih PM10 i PM2,5 čestica.

Podaci s mjernih stanica

U prilog tome govore trenutni podaci s mjernih stanica.

Prema posljednjim mjerenjima u 14 sati, najviše vrijednosti ovog polutanta su zabilježene na Bjelavama i iznosile su 133 mikrograma po metru kubnom čestica, na Otoci su iznosile 119 mikrograma po metru kubnom, te u Ilijašu 90 mikrograma po metru kubnom čestica što je prag za epizodu Upozorenje. Na ostalim mjernim mjestima vrijednosti PM10 se kreću iznad 50 mikrograma po metru kubnom.

Prema sinoptičkoj prognozi danas i naredna dva dana se očekuje vremenska situacija s povremenim padavinama u vidu kiše i slabim vjetrom promjenjivog smjera uz temperaturne inverzije u jutranjim i večernjim satima. Prognozirano je da će najkasnije do 14. decembra doći do prekida u pojavi temperaturne inverzije, što bi kao rezultat trebalo dovesti do poboljšanja kvaliteta zraka.

Na snazi interventne mjere

Imajući u vidu navedeno, zadržava se epizoda Upozorenje u svim zonama predviđenim za primjenu Plana interventnih mjera.

Tokom trajanja te epizode u KS na snazi interventne mjere, dostupne na https://mkipgo.ks.gov.ba/mjere.

Osobama s hroničnim plućnim i srčanim oboljenjima, kao i onima sklonim težim alergijskim reakcijama, starijoj populaciji, trudnicama, te mlađoj djeci preporučuje se da izbjegavaju boravak na otvorenom, pogotovo u ranim jutarnjim i večernjim satima.

Kvalitet zraka se kontinuirano prati a podaci objavljuju na https://www.fhmzbih.gov.ba/latinica/ZRAK/AQI-satne.php, saopćeno je iz Službe za protokol i press Kantona Sarajevo.