Mijatović: Ima li veće časti za jednog Bosanca i Hercegovca kad ga u sat vremena prozivaju i SDA i Dodik

Danas je Vlada FBiH donijela uredbu kojom se omogućava isplata radnicima iznosa od 420 KM mjesečno bez opterećenja i stiču se uslovi za povećanje plate radnicima, dok će fiskalni zakoni i zakon o minimalnoj plati biti doneseni do isteka ove uredbe, paralelno sa potpunom fiskalizacijom.



Znaju SDA-ovci i njihovi sateliti da smo danas napravili značajan iskorak i da ćemo donijeti fisklane zakone i uraditi sve ono što oni nisu htjeli ili znali.

Na kraju niste vi nama ništa ostavili sem dugova. I konačno odgovorite ko je pokrao stotine miliona u Elektroprivredi, ili bar smislite odgovore jer vam slijede krivični procesi zbog historijskog kriminala.

A danas se javi još jedna “poštenjačina” Dodik.

Pa Mile dragi ima li većeg konvertite od tebe od partizana do četnika, od reformiste do diktatora, od američkog daška vetra na Balkanu, do Putinovog potrčka. Aman čovječe čak i za tebe je ovo previše!

Na koncu dana, ima li veće časti za jednog Bosanca i Hercegovca kad ga u sat vremena prozivaju i SDA i Dodik.

Mnogo vas žuljam, ali bez stresa nastavit ću i dalje, ovu zemlju treba graditi moja generacija, a vi ste ideologije na izdisaju, živjeli - poručio je Vojin Mijatović.