Akademija za mlade: Inovativni program potiče poduzetnički duh i vještine kod sarajevskih srednjoškolaca

„Akademija za mlade poduzetnike_ce“ je aktivnost koja se provodi u okviru Projekta „Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta“ (EGG2), u saradnji sa Univerzitetom Sarajevo School of Science and Technology (SSST), a uz podršku Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS i Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS.



Danas je održan treći modul inovativnog programa koji ima za cilj da podstakne jačanje poduzetničkog duha i vještina kod učenika i učenica u srednjim školama u Kantonu Sarajevo.

Timski rad i liderstvo

Tokom dosadašnjeg rada „Akademije za mlade poduzetnike_ce“, koja je počela s radom u septembru, oko 150 učenika i učenica iz 11 srednjih škola imali su priliku da uče o osnovama poduzetništva, kreativnom razmišljanju i rješavanju problema, te o timskom radu i liderstvu.

Prilikom održavanja modula, kao pozitivni primjeri iz prakse, učesnicima su do sada predstavili svoj rad i prenijeli svoja iskustva Zana Karkin, Elvir Karalić i Amel Kovačević.

Polaznici „Akademije za mlade poduzetnike_ce“, zajedno sa koordinatorima nominovanim iz 11 srednjih škola s područja KS formirali su poduzetničke klubove unutar svojih škola, u okviru kojih rade na razvijanju poslovnih ideja. U periodu između modula održavaju se mentorske sesije u svim poduzetničkim klubovima, uz pomoć renomiranih i uspješnih stručnjaka iz privrede i akademske zajednice, kao što su Sanela Pašić, Amer Hadžikadić i Nedim Čelebić.

Fokus trećeg modula

U fokusu trećeg modula bila je oblast komunikacija, a učesnici su pored praktičnog rada imali priliku čuti izuzetno uspješnu priču Une Bejtović, ekspertice za odnose s javnošću.

Do finalnog takmičenja na kojem će polaznici imati priliku da predstave svoje poslovne ideje preostala su još tri modula, nakon kojeg će ovaj ciklus „Akademije za mlade poduzetnike_ce“ biti okončan. Polaznici već sada predano i vrijedno rade na razvijanju svojih poslovnih ideja i pripremi za takmičenje.

Projekt „Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta” (EGG2) finansira Vlada Kraljevine Norveške, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini (BiH). Jedan od ciljeva projekta je da, kroz kreiranje neophodne infrastrukture, te izgradnju kapaciteta, vještina i znanja nastavnog kadra i učenika, značajno i trajno unaprijede stanje u oblasti poduzetništva.