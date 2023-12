Stanje na putevima: Sanacioni radovi usporavaju saobraćaj u određenim dijelovima BiH

Prohodnost puteva u Bosni i Hercegovini jutros je dobra i saobraća se po suhom ili vlažnom kolovozu.

Ponegdje, u višim planinskim predjelima, mogući su nailasci na zaleđene lokalitete. Jutarnja magla smanjuje vidljivost na putnim pravcima: Zenica-Maglaj, Žepče-Zavidovići-Vozuća, Gračanica-Šićki Brod-Kalesija i Prozor-Gornji Vakuf/Uskoplje (na Makljenu).

Na području Hercegovine, kao i na planinskom prevoju Rostovo (Novi Travnik-Bugojno) upozoravamo na jake udare vjetra.

- Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno, da obavezno drže odstojanje između vozila i da na put ne kreću bez zimske opreme.

Sanacioni radovi izvode se na magistralnim putevima: Jablanica-Mostar (most Begića i Begovića), Ključ-Sanski Most (na ulazu u Sanski Most, kod Vodenog parka) i Čevljanovići-Nišići. Na mjestima izvođenja radova saobraća se usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja - saopćeno je iz BIHAMK-a.