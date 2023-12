Dodik: Predstojeće ročište u Sudu BiH vjerovatno se neće ponovo održati

Predsjednik RS Milorad Dodik istakao je da se predstojeće ročište u Sudu BiH protiv njega vjerovatno neće ponovo održati s obzirom na to da su neki advokati, koji je trebalo da budu uključeni, na prošloj raspravi zatražili da to bude odgođeno poslije 20. decembra, iako to sudija nije uvažio.

- Oni su namjerno stavili 20. Ponovo prave neku ujudrumu - izjavio je Dodik i dodao da je to nemoguće komentarisati sa stanovišta objektivnosti.

- Da je objektivno, da je realno i po zakonu, onda se to ne bi desilo, ali pošto nije, tamo je svašta moguće - dodao je Dodik.

Naveo je da je i prije 10 godina osporavao nadležnost Tužilaštva i Suda BiH, da je o tome razgovarao i sa visokim predstavnikom za vanjsku politiku i bezbjednost EU Ketrin Ešton (Catherine Ashton) jer je i tada u RS bilo akumulirano ogromno nezadovoljstvo.

- Sada sam pristao da bih pokazao koliko je to apsurdno i nema veze sa pravom, ni pravičnošću - rekao je Dodik, te napomenuo da je riječ o političkom sudu političke institucije.

- To je pod upravom SDA, kao što je rekao američki ambasador u BiH Majkl Marfi (Michael Murphy) samo nije htio da ide dalje nego je rekao obavještajna služba, ali to je to, svi znaju kako je to povezano - naveo je Dodik.